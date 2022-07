MacBook Air M2: uscita, prezzo e novità

Apple ha annunciato MacBook Air con chip M2: uscita, quando inizia il pre-order, prezzo, novità, colori e caratteristiche.

Apple ha finalmente annunciato che il nuovo MacBook Air con chip M2 sarà pre-ordinabile dalle 14 dell’8 luglio, e che successivamente arriverà anche sul mercato. Ma quando esce? La data di uscita è fissata al 15 luglio. Da quel giorno tutti potranno acquistare il nuovo device di Apple anche negli Apple Store fisici.

Tra le caratteristiche del nuovo MacBook Air con chip M2, troviamo il nuovo display da 13,6 pollici con di notch, che ospita la webcam migliorata da 1080p. Per questo device viene introdotto anche il MagSafe, per poter ricaricarlo più semplicemente ricarica senza dover occupare una delle due porte USB-C Thunderbolt 3. Inoltre è presente un’entrata jack da 3,5 millimetri per le cuffie, se non bastassero i quattro speaker.

Con il chip M2 le performance del laptop saranno più rapide del 18% per la CPU rispetto al M1. Lo stesso miglioramento si evidenzia poi nella GPU, visto che la grafica migliora del 35%, e la Neural Engine è più veloce del 40%. Questo chip garantisce poi 24GB di memoria unificata, e SSD fino a 2TB. Grazie all’efficienza del chip M2, offre performance incredibili senza bisogno di una ventola: anche quando lavora più intensamente non si percepiscono rumori.

Riprogettato attorno al nuovissimo chip M2, MacBookAir è assurdamente sottile, e il suo robusto guscio in alluminio racchiude performance ed efficienza straordinarie. È il portatile ultraveloce e ultraversatile per lavorare, giocare e creare, come e quando vuoi.

Nota dolente di questo device è il prezzo. Quanto costa MacBook Air M2? I 1199 dollari del prezzo USA diventano infatti 1529 euro per il mercato italiano. Ovviamente la cifra è solamente a partire da, quindi per avere determinate performance, il costo si andrà ad alzare.

MacBook Air è disponibile in quattro colori, ognuno con il suo cavo di ricarica MagSafe coordinato: Mezzanotte, Grigio siderale, Argento, Galassia.

