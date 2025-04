Bug Instagram: perché vediamo solo post del 1° aprile?

News

Martina Pedretti | 9 Aprile 2025

Instagram

Instagram bloccato al 1° aprile: cosa sta succedendo al feed?

Da qualche ora, un curioso bug sta colpendo moltissimi utenti Instagram: nel feed principale dell’app, i primi post visibili sembrano essere solo quelli pubblicati il 1° aprile. Oggi è il 9 aprile, eppure per molte persone la piattaforma sembra bloccata nel tempo, mostrando contenuti risalenti a oltre una settimana fa.

Il fenomeno è diventato rapidamente virale su altri social, in particolare su X (ex Twitter), dove gli utenti hanno cominciato a segnalare lo strano malfunzionamento. C’è chi ha pensato a un glitch temporaneo dei server, e chi ipotizza persino un attacco informatico. Per ora, però, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Instagram né da Meta, la società madre dell’app.

Il bug Instagram sembra colpire in particolare il feed Home, quello generato dall’algoritmo in base alle preferenze dell’utente, mentre altre sezioni dell’app, come le Storie o i Reels, sembrano funzionare normalmente. Alcuni utenti segnalano che anche cercando manualmente i profili delle persone che seguono, i post più recenti dopo il 1° aprile risultano visibili, il che suggerisce un problema legato alla distribuzione algoritmica piuttosto che a un vero blocco nella pubblicazione dei contenuti.

In attesa di una spiegazione ufficiale, molti si interrogano su cosa stia succedendo. Altri invece sono stupidi dal fatto che i loro post di quel giorno stiano tornando a galla, con nuove interazioni, tra like e commenti.

Nel frattempo, per questo bug Instagram è ancora fermo al primo aprile, e per ora, non sembra affatto uno scherzo.