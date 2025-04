News

Nicolo Figini | 3 Aprile 2025

Come disattivare Meta AI su Instagram e nascondere l’intelligenza artificiale? Ecco l’assistenza di cui hai bisogno

Come puoi disattivare Meta AI su Instagram? Andiamo a scoprire tutto quello che bisogna fare per nascondere l’intelligenza artificiale dal social.

Come togliere Meta AI da Instagram

A marzo 2025 Meta AI ha fatto capolino sui vari social: WhatsApp, Instagram e Facebook. L’assistente virtuale permette di avere accesso a una vasta gamma di informazioni perché gli utenti potranno fare qualsiasi tipo di domanda per poter ricevere una risposta.

Molti utenti sono felici del suo avvento mentre altri non vedono questa novità di buon occhio e desiderano sapere come nascondere le notifiche ricevendo la giusta assistenza. Oggi vi riveliamo come nascondere i contenuti suggeriti da Instagram e come togliere, di conseguenza, l’AI.

La verità è che l’intelligenza artificiale non si può eliminare del tutto ma possiamo compiere alcuni passaggi per nasconderla dai contenuti suggeriti. Qui di seguito vi elenchiamo le azioni che si possono compiere.

Nascondere i contenuti suggeriti

Come si toglie Meta AI da Instagram? Come abbiamo accennato già poc’anzi, non possiamo eliminare l’AI dal social ma possiamo nasconderla. L’intelligenza artificiale la si può trovare nei suggerimenti di contenuto, nella sezione Esplora e nel corso della creazione dei contenuti.

I suggerimenti appaiono nel momento in cui si scrive qualcosa nella barra di ricerca oppure quando si sta per pubblicare un post. Prova a cliccare su “Non mi interessa” ogni volta che appare un consiglio.

Nella sezione Esplora, invece, puoi provare a segnalare i contenuti AI come non rilevanti. Un altro sistema è quello di evitare le interazioni dirette perché meno ci si interagisce e meno verranno mostrati.

Per quanto riguarda le funzioni creative di Meta AI, come per esempio l’uso di sticker, puoi valutare se eliminarle dai post prima della pubblicazione su Instagram.

Ripetiamo un’ultima volta che, al momento, non è possibile disattivare Meta AI su Instagram o gli altri social che la includono.