News

Andrea Sanna | 10 Luglio 2024

A partire dal 28 agosto alcuni canali del Digitale Terrestre saranno visibili solo in DVB-T2. Scopriamo insieme tutti i dettagli e di quali si tratta nello specifico.

I canali del Digitale Terrestre dal 28 agosto

Non solo le ultime su TikTok e su Instagram, anche il Digitale Terrestre ci riserva delle novità! E stavolta non c’è alcun riferimento alla nuova numerazione o ai canali che saranno eliminati, ma a quelli che dal 28 agosto saranno disponibili solo ed esclusivamente in DVB-T2.

LEGGI ANCHE: WhatsApp consentirà di creare avatar con un selfie!

La Rai per esempio con una pagina pubblicata sul sito corporate ha fatto sapere che le indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti corrispondono a verità. Per poi diffondere tutte le informazioni.

Per prima cosa nonostante questo step è precisato che dal 28 agosto non ci saranno più cambiamenti per i canali come Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews 24, così come anche per i restanti presenti sulla medesima rete.

C’è da dire però che da tale data alcuni di essi saranno visibili solo in DVB-T2 sui vari dispositivi compatibili. E parliamo nel dettaglio dei canali TV Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola.

A riguardo la rete di Viale Mazzini ha fatto sapere che “per continuare a guardare Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola, in digitale terrestre, dal 28 agosto 2024 occorre avere un ricevitore compatibile con tale standard”.

Sempre la Rai ha precisato che per poter verificare la compatibilità dei propri apparati, ci si può collegare direttamente al canale 558 del telecomando. Anche se c’è da dire che sarà comunque necessaria la sintonizzazione per poter continuare la visione dei canali come Rai Storia, Rai Radio 2 Visual, Rai Scuola, Rai 4 e Rai 5.

Dunque dopo aver sintonizzato il vostro Digitale Terrestre sarà disponibile la versione in HD di RaiNews24 solo ed esclusivamente nei dispositivi che sono compatibili con il DVB-T2.

Vedremo se ci saranno ulteriori novità sul Digitale Terrestre!