Come eliminare un post ripubblicato per errore dal profilo TikTok

HowTo

Martina Pedretti | 8 Settembre 2023

TikTok

Se hai ripubblicato per errore un video su TikTok, ecco come eliminarle il repost velocemente dal tuo profilo

TikTok: come rimuovere un post ripubblicato per errore dal profilo

TikTok è una piattaforma social che offre un’ampia gamma di funzionalità per esprimere la creatività, inclusa la possibilità di condividere video provenienti da altri utenti attraverso la funzione “Ripubblica“. Tuttavia, spesso accade di ripubblicare alcuni video per errore e quindi li si vuole rimuovere dal profilo. In questa guida, ti spiegheremo come farlo in pochi semplici passaggi.

Per iniziare, apri l’app TikTok sul tuo dispositivo e assicurati di essere connesso al tuo account. Tocca l’icona del tuo profilo situata nell’angolo inferiore destro dello schermo. Questo ti porterà alla pagina del tuo profilo, dove troverai tutti i video che hai pubblicato e ripubblicato.

Scorri verso sinistra fino alla sezione dedicata ai video ripubblicati, contrassegnata da un’icona di freccia circolare. Qui individua il video che desideri eliminare e aprilo. Nella parte inferiore destra dello schermo, troverai diverse opzioni, inclusi i pulsanti “Mi Piace“, “Commenta” e “Condividi“.

Tocca l’icona della freccia (Condividi) nella parte più bassa dei pulsanti presenti nel video. Questo aprirà un menu a comparsa con diverse opzioni. Nel menu seleziona “Rimuovi repost” (il nome dell’opzione potrebbe variare a seconda della versione dell’app). Così facendo avrai completato l’eliminazione del video ripubblicato dal tuo profilo TikTok.

Ricorda che questa azione è irreversibile, quindi assicurati di voler davvero eliminare il video prima di confermare. Potrai ripubblicare lo stesso video solo tornando sul profilo del creator che lo ha realizzato e cercando il TikTok.

In conclusione, eliminare i video ripubblicati dal tuo profilo TikTok è un processo relativamente semplice, che ti consente di gestire meglio il contenuto che condividi sulla piattaforma.