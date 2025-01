News

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2025

Arrivano novità per quanto riguarda il Canone Rai. Vediamo insieme quanto costa, chi e come si paga nel dettaglio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quanto costa il Canone Rai 2025

Novità per quanto riguarda il Canone, che torna a 90 Euro. Lo scontro che era stato previsto nel 2023 con la legge di bilancio non è stato confermato, per cui il costo torna nuovamente al precedente prezzo.

Chi paga il Canone

La tassa, slegata dalle preferenze di visione, si paga a prescindere da quanto si possano vedere i programmi o quanto si usi la TV. Ma chi deve pagare il Canone Rai?

Se ovviamente per la TV è un altro discorso, uno smartphone o PC che può riprodurre dei programmi su Rai Play non paga il canone e non sono assoggettabili, lo sono invece quelli che possono ricevere il segnale terrestre o satellitare.

Come si paga il Canone Rai

Esattamente come gli anni precedenti, se vi state chiedendo come si paga il Canone Rai nel 2025 dal costo di 90 Euro, vi diamo la soluzione.

Possiamo dirvi che saranno diluiti nelle prime 10 bollette dell’anno. In automatico, dalla fattura di gennaio 2025 a quella di ottobre 2024, oltre al costo dell’energia elettrica, ci saranno anche nel conteggio 9 Euro del Canone.

Chi non hanno un contratto d fornitura elettrica residenziale, può decidere e dovranno pagare il Canone Rai in una sola soluzione. Come? Tramite F24 entro il 31 gennaio 2025. Coloro che sono residenti in un’area estrane di trasmissione nazionale, dovranno seguire la stessa procedura.

Coloro che hanno presentato richiesta al proprio ente pensionistico (entro novembre 2024, con reddito pensionistico non più alto di 18 mila euro anno), avrà un addebito diretto del Canone sulla pensione.

Queste dunque tutte le regole da dover seguire per sapere quanto costa, chi deve pagare e come si paga il Canone nel 2025.