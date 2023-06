Era nell’aria, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che sarebbe successo con così tanta velocità. Ice Universe, popolare leaker, su Twitter ha riferito che il brand Infinix sarebbe pronto a lanciare sul mercato il primo smartphone con ChatGPT integrato.

Qui un esempio chiaro pubblicato sulla pagina ufficiale, che spiega per l’appunto alcune caratteristiche…

Big news!

Infinix would be the first to integrate ChatGPT into their phones, the NOTE 30 series! While the OpenAI’s ChatGPT app has launched, embedding ChatGPT into a phone is groundbreaking. They combined ChatGPT with the voice assistant Folax, giving Siri a run for its money. pic.twitter.com/xr0Juh5kgN