Nicolo Figini | 4 Dicembre 2024

Nel Regno Unito è in arrivo un’intelligenza artificiale, chiamata dAIsy, che metterà in difficoltà i truffatori telefonici assumendo le sembianze di una vecchietta.

Ecco che cos’è dAIsy

Siete stufi delle chiamate da parte di truffatori telefonici che fingono di lavorare per note aziende così da rubarvi soldi oppure i vostri dati sensibili? Da oggi a proteggervi ci sarà dAIsy, almeno se abitate nel Regno Unito.

Si tratta di un’intelligenza artificiale progettata per avere la voce di una signora anziana, così da infastidire i malintenzionati con determinati discorsi. A crearla, come riporta ance il sito euronews.com, ci ha pensato l’azienda di telecomunicazioni Virgin Media O2.

Coloro che l’hanno ideata affermato che sarà del tutto indistinguibile da una persona vera e potrà prendere in giro i malcapitati, facendo pensare loro di aver trovato la vittima perfetta. In realtà, però, staranno parlando con un chatbot che tenterà di frustrarli oltre ogni limite con chiacchiere sulla famiglia, sul lavoro a maglia e sui propri gatti:

“Il più recente membro del team per la prevenzione delle frodi, dAIsy, si prende la rivincita contro i truffatori. Li supererà in astuzia e li manipolerà attraverso il loro crudele gioco semplicemente tenendoli in linea”.

Nel video di presentazione di dAIsy viene anche mostrato nella pratica come funzione questa intelligenza artificiale. Chi guarda può ascoltare alcune conversazioni reali avvenute tra l’AI e i vari truffatori che sono capitati nella sua rete fatta di foto di gattini e divagazioni sui propri nipoti.

Chissà se con il tempo questo strumento verrà implementato anche in Italia. Pe scoprirlo dovremo solo aspettare se tutto ciò avrà degli effetti benefici e duraturi sul territorio inglese. In caso di ulteriori aggiornamenti, come sempre, non esiteremo ad aggiornarvi.