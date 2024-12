News

Nicolo Figini | 4 Dicembre 2024

ai

Esiste un sito, chiamato Death Clock, tramite il quale è possibile calcolare la propria data di morte anche grazie all’intelligenza artificiale.

Death Clock e l’intelligenza artificiale

Addentriamoci in un argomento un po’ macabro ma che sicuramente attirerà molti fan del brivido. Da diverso tempo esiste sul web un sito capace di calcolare la data di morte di ciascuna persona, ma in questo ultimo periodo si è rinnovato introducendo anche l’intelligenza artificiale per una maggiore precisione.

Che cos’è Death Clock? Il nome del sito, per chi mastica un po’ di inglese, è già chiaro. In italiano si tradurrebbe con “orologio della morte” perché è capace di creare un timer che scandisce il tempo al contrario.

Accedendo al sito vi ritroverete davanti a un breve questionario che vi chiederà alcune informazioni base su di voi. Prima di tutto dovrete inserire la data di nascita e il sesso, poi se siete dei fumatori e il vostro indice di massa corporea (che potrete calcolare sullo stesso sito scorrendo la pagina).

Tre le altre informazioni richieste, poi, dovrete specificare se siete ottimisti o pessimisti, il Paese dal quale provenite e ogni quanto bevete degli alcolici. Potrete anche scegliere di includere due ulteriori domande sul vostro stile di vita: fate una dieta sana ed esercizio fisico?

A questo punto, non vi resta che inoltrare le risposte a Death Clock e vi verrà rivelata la data della vostra morte. Ovviamente, non ci sarebbe bisogno nemmeno di specificarlo, si tratta solo di un gioco perché nessuno può prevedere qualcosa di questo tipo. Però, i più coraggiosi e curiosi potrebbero trovarlo divertente.

Tra le opzioni, una volta ottenuto il risultato, il sito Death Clock vi fornisce anche l’opzione di scoprire le cause della vostra dipartita cliccando un semplice pulsante. Infine, potrete condividere tutto ciò con i vostri amici e famigliari.