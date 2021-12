1 Persone più seguite su TikTok

Il 2021 sta volgendo al termine ed è arrivato il momento di scoprire l’attuale elenco delle persone più seguite su TikTok.

La piattaforma video ha guadagnato molta popolarità nel 2020 e ha visto molti ottenere successo grazie ai propri contenuti. Ma oltre ai TikToker come Addison Rae e Charli D’Amelio, anche molte celebrità si sono approcciate al social, come The Rock, Will Smith e tanti altri.

Ora che il 2021 è quasi finito, scopriamo i nomi di chi ha concluso con il maggiore numero di follower su TikTok!

10. Loren Gray

Loren Gray

Al decimo posto della lista dei creator più seguiti su TikTok del 2021 troviamo Loren Gray.

Al momento il suo account conta 54.3 milioni di follower.

Per vedere i suoi contenuti: ecco il suo profilo @lorengray.