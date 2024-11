News

Nicolo Figini | 25 Novembre 2024

ai

Una chiesa in Svizzera ha introdotto una AI con le sembianze di Gesù

In Svizzera, una chiesa ha introdotto una AI che permette di confessarsi con Gesù. Ecco tutto quello che sappiamo su tale novità tecnologica.

L’AI che raffigura Gesù

Avete mai pensato di confessarvi direttamente con Gesù? Da qualche tempo una chiesa in Svizzera, per la precisione a Lucerna, offre questa possibilità grazie all’intelligente artificiale. La tecnologia sta prendendo sempre più piede e anche i luoghi di culto, probabilmente, cominceranno a introdurla in questo modo.

Nella Cappella di San Pietro, infatti, è stata introdotta un’installazione artistica sperimentale chiamata “Deus in machina“, che porta una versione AI di Gesù. Si trova dentro il confessionale e tutti i credenti possono accedervi per cercare conforto nella confessione. Tuttavia, la chiesta stessa ha chiarito che non ha la stessa valenza di quando lo stesso procedimento viene attuato con l’aiuto di un prete umano.

Come riporta anche il sito Vice, l’intelligenza artificiale ha le sembianze di Gesù e la sua immagine viene proiettata su uno schermo. Questa installazione è stata creata in modo da far considerare ai fedeli i limiti della tecnologia nel contesto religioso. Tuttavia, parrebbe che i commenti di molti visitatori siano stati più che positivi perché c’è chi afferma di aver ricevuto dei validi consigli.

L’AI di Gesù, infatti, sembra rispondere in maniera diretta e precisa alle richieste dei visitatori. Un altro punto a suo favore sarebbe quello di essere disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, a differenza di una controparte umana. Chissà se la novità riuscirà a fare avvicinare altre persone alla chiesa, magari i più giovani.

Vedremo se nel prossimo futuro questo tipo di intelligenza artificiale verrà introdotta in altre chiese oppure se l’idea verrà abbandonata ancora prima di poter prendere piede. Ovviamente vi terremo aggiornati con tutte le news del caso.