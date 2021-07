Con l’avvento di internet, tra fine anni ’90 e inizio anni 2000, è arrivata anche la suite Office. Tra i suoi strumenti, Microsoft Word era usato da tutti, grandi e piccini, che si facevano aiutare da Clippy, la graffetta che offriva il suo supporto durante la sessione di scrittura. Ora l’azienda ha voluto spiegare che fine ha fatto questo iconico personaggio.

Che fine ha fatto Clippy

L’assistente di Microsoft Word è scomparsa ormai da anni, e gli attuali computer Windows non includono più il personaggio. Ma secondo quanto riporta il blog ufficiale di Microsoft, la società punterà sul fattore nostalgia per uno dei suoi programmi, ovvero per i nuovi sfondi di Microsoft Teams. Infatti, in occasione del “#ThrowbackThursday” dell’8 luglio 2021, l’azienda di Redmond ha rilasciato ben quattro background, che faranno commuovere chi ormai frequenta Internet da 20 anni. Infatti questi sfondi sono degli omaggi rispettivamente a Clippy, al Solitario, alla collina di Windows XP e a Paint.

Ogni background è accompagnato da una descrizione e in quello dedicato a Clippy si legge: “Alcuni personaggi si sono guadagnati il proprio posto nella storia di Microsoft per diversi motivi, nel bene e nel male, incluso Clippy. Non importa se ami o odi Clippy: è difficile non sorridere (ammettetelo forza) quando la si vede apparire in un meme. Sappiamo che i sentimenti possono essere contrastanti.

Potreste pensare che Clippy fosse troppo insistente, troppo ansioso, e forse anche fin troppo educato. Ci piace pensare che Clippy, il vero assistente virtuale originale, sia semplicemente arrivato un po’ in anticipo sui tempi. No, Clippy non fa parte di Microsoft 365, ma nonostante questo, usarlo come sfondo ad alta definizione di Teams porterà un po’ di leggerezza alla tua prossima riunione“.

Quindi Microsoft ha deciso di regalare a tutti i suoi utenti un momento nostalgia, riportando in vita Clippy e regalando uno sfondo a dedicato alla graffetta di Word. Teams è uno dei programmi di punta dell’azienda, e sarà implementato in particolare su Windows 11.

PCProfessionale © riproduzione riservata.