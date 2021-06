Windows 11: uscita, immagini, novità e cosa sappiamo

Windows 11 è in arrivo: l’aggiornamento sostituirà Windows 10. Online le prime immagini e un video, novità su uscita e cosa sappiamo finora.

Windows 11 novità e prime immagini

Micrsoft è pronto a dire addio a Windows 10 in favore del suo successore Windows 11. L’aggiornamento di sistema arriverà prossimamente, e non è ancora stato annunciato ufficialmente, anche se si è a conoscenza dell’addio alla versione precedente. Sul web hanno iniziato a trapelare i primi screenshot del nuovo sistema operativo, grazie al social cinese Baidu. Nelle prime immagini si nota una nuova interfaccia, molto lontana da Windows 10, ma simile invece a Windows 10X.

Le prime immagini di Windows 11

Tra le novità grafiche si può notare un cambiamento per quanto riguarda la taskbar e il menù Start, cambia infatti la posizione delle icone e il menù diventa pop up, occupando quasi interamente lo schermo. Niente più Live Tile, e le app sono organizzate su righe orizzontali. Sulla destra si scorge anche un collegamento all’elenco completo delle app, e in basso è situato il tasto per lo spegnimento. Il logo di Windows 11 infine si trasforma: da trapezoidale diventa quadrato.

Le prime immagini di Windows 11

Per il momento la build diffusa dalla fonte sarebbe una Beta, riconosciuta nel numero 21996.1. La sezione delle Impostazioni porta con sé una conferma importante, ovvero il nome del sistema operativo, che è proprio Windows 11.

Video

Zac Bowden di Windows Central ha avuto modo di installare questa build e ha postato un video dove parla in dettaglio delle novità, mostrandole sullo schermo.

Questa build non rappresenta, per il momento, l’aspetto finale di Windows 11, ma comunque possiamo esaminare alcuni dettagli. Inequivocabili sono le similarità con Windows 10 ci sono, ma le differenze più grandi si scorgono nel menu Start, nella barra delle applicazioni, nelle animazioni e in varie funzionalità.

La fonte elenca le seguenti novità e funzioni che torneranno dalla versione precedente. La funzione di Snap cambia look, con nuove animazioni e una nuova l’interfaccia utente; Windows 11 supporta i widget come Notizie e interessi di Windows 10; confermato il supporto alla modalità chiara e scura; diversi suoni di sistema; non sembra supportare una modalità tablet.

Windows 11 uscita

Per il momento non sappiamo quando esce Windows 11. La sua uscita non è ancora stata confermata, anche se ormai le notizie trapelate online non lasciano più spazio al dubbio. Il 24 giugno Windows terrà l’evento dedicato al prossimo rilevante aggiornamento. Non è da escludere che in quella data scopriremo quando sarà disponibile l’aggiornamento.

PCProfessionale © riproduzione riservata.