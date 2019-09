1 Per i 25 anni di Friends Google omaggia i personaggi della serie TV con alcuni divertenti easter egg animati: ecco come attivarli

Ormai Google è noto per i suoi divertenti scherzi a tema, nati per divertire gli spensierati utenti durante le loro sessioni di ricerca. Dopo gli easter egg dedicati al matto titano Thanos e al mago di Oz, Google ha deciso di omaggiare la sitcom Friends per il suo venticinquesimo anniversario.

La famosa serie TV ha infatti debuttato negli USA nel lontano 22 settembre 2004, lanciando la carriera di sei giovani attori. In Italia, come nel resto del mondo, Friends ha conquistato i cuori di milioni di spettatori, restando ad oggi una delle serie televisive più amate di tutti i tempi. Inoltre grazie a Netflix, anche le generazioni più giovani hanno potuto gustarsi questa sitcom.

Per attivare l’easter egg di Google dedicato a Friends, basta effettuare la ricerca online i nomi dei personaggi della serie. Ogni protagonista ha un easter egg a lui dedicato. Vediamo subito come funzionano e come attivare le icone animate di Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Monica e Chandler.

Easter egg Friends: come attivare Ross Geller

Ross, l’easter egg di Friends

Il primo passo per attivare gli easter egg di Friends è quello di ricercare i nomi dei diversi personaggi nella barra di ricerca Google. Digitando quindi il nome di Ross Geller l’utente si troverà quindi davanti alla solita schermata, dove figurano i risultati più pertinenti alla ricerca effettuata.

Per far partire l’effetto sorpresa basterà individuare l’icona del divano alla destra dei risultati della ricerca, vicino al nome di Ross Geller. ) Cliccando una prima volta sul divano succederà qualcosa di interessante.

Lo schermo della schermata di inclinerà da un lato, mentre il grido di Ross “Pivot!” risuonerà dalle casse del computer. Una volta cliccato nuovamente il divano succederà la stessa cosa, ma con una diversa inclinazione. Anche una terza volta succederà la stessa cosa. Ma con un quarto click, il divano si romperà e Ross dirà “Ok, I don’t think it’s gonna pivot anymore”.

Questo easter egg riprende un iconico momento avvenuto nell’episodio 5×16 Il distintivo da poliziotto.