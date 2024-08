News

Andrea Sanna | 8 Agosto 2024

netflix

Attraverso questa guida vediamo come cancellare la cronologia da Netflix. Ecco i passaggi da effettuare e come fare

Sapete come cancellare la cronologia da Netflix? Vi presentiamo qui la guida e tutti i passaggi da effettuare per poterla eliminare. Ecco come fare passo passo nello specifico.

Netflix, come cancellare la cronologia

Così come Disney Plus anche Netflix è uno dei mezzi streaming molto amato per la visione di serie TV, film e non solo. La piattaforma da tempo ormai memorizza tutte le attività dei suoi utenti. È una funzione il cui scopo principale è quello di fornire del suggerimenti, così come conoscere le preferenze di chi usa il mezzo a disposizione. In determinati casi però potrebbe mettere a rischio la privacy.

C’è un modo però per poter cancellare la cronologia di Netflix, ma scopriamo come fare nello specifico. Collegandosi sul sito web della piattaforma dovete passare il cursore sull’immagine del vostro profilo, in alto a destra. Tra le opzioni cliccare su Account.

Il passo successivo è quello di cliccare su Modifica impostazioni e successivamente su Attività di visione contenuti per poter vedere quanto guardato di recente. Nella parte a destra sarà presente un pulsante a forma di cerchio (sbarrato) con “Nascondi dalla cronologia di visione”. Premuto, il titolo a cui è collegato non influirà sulle raccomandazione e non si vedrà nemmeno in seguito.

Digitando su questa opzione vi sarà chiesto se si vuole nascondere l’intera serie, oppure in coda all’elenco è presente la dicitura “Nascondi tutti”.

Non si può invece accedere all’elenco completo dalle app mobile di Netflix. Si possono però nascondere i titoli visualizzati di recente. In questo caso, si deve andare nella dicitura “Il mio Netflix”, poi scorrere verso il basso nella sezione “Guardati di recente”. Fare infine clic sui tre puntini di un’anteprima per poter nascondere dalla cronologia di visione.

Queste le mosse utili dunque per poter cancellare la cronologia della piattaforma di Netflix. A seguire altre notizie sul noto servizio streaming...