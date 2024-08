News

Andrea Sanna | 7 Agosto 2024

Previsto un aumento degli abbonamenti su Disney Plus. Ma lo sarà anche in Italia? Ecco cosa sappiamo a riguardo

Aumento degli abbonamenti su Disney Plus

Dopo le notizie di ieri su Google che hanno un po’ preoccupato, si parla oggi della piattaforma di Disney Plus. E no, non vi parliamo di cancellazioni o inserimenti di titoli nel catalogo, ma di un nuovo aumento in arrivo. Tale provvedimento riguarda però tutte le piattaforme controllate dal gruppo, quindi anche Hulu ed ESPN.

Come si è appreso nelle scorse ore, per il mercato statunitense Disney Plus ha preso questa decisione. Ma non è escluso che anche nel resto del mondo si possa fare lo stesso, magari a distanza di mesi. A partire dal 17 ottobre entreranno in vigore delle nuove tariffe e fanno parte di un piano molto più ampio per portare in attivo tali servizi.

Per farla breve, comunque, Disney Plus aumenta di ben due dollari al mese. Mentre Hulu lo fa per due dollari al mesi se si ha il piano pubblicità, mentre 1 per quello free. ESPN, invece, 1 dollaro al mese. Nel dettaglio poi gli abbonati a Disney + avranno un cambio di accesso al canale di ABC News Live e delle playlist curate da un team editoriale che aiuteranno ogni singolo abbonato a scegliere cosa guardare. Novità che arriveranno già dal mese prossimo.

Le playlist di Disney di cui vi abbiamo parlato saranno dedicate agli spettatori più piccoli, ma ne arriveranno delle altre con contenuti stagionali, un’altra dedicata a Epic Stories (prevalentemente Marvel e Star Wars) e un’altra dedicata ai documentari. Non si sa se varieranno nel tempo, ma sembrerebbe sarà così.

Dal suo arrivo cinque anni fa, Disney Plus ha comunque raddoppiato il suo costo, a pari condizioni. Negli USA quando è sbarcato costava 6,99 dollari al mese senza pubblicità. Tra l’altro, come annunciato di recente, ha anche iniziato attivamente a bloccare la condivisione degli account e lo farà presto anche in Italia.

Non sappiamo invece se l’aumento in questione coinvolgerà anche il nostro Paese in futuro. Staremo a vedere.