Come creare il mashup delle tue canzoni preferite su Twitter

News

Nicolo Figini | 14 Maggio 2025

Twitter

Su Twitter stanno spuntando i mashup delle canzoni preferite dagli utenti. Ma come crearlo? Ecco come fare

Sei curioso su come creare il mashup delle tue canzoni preferite per poi metterlo su Twitter? Ti spieghiamo come fare.

Come creare il mashup su Twitter

Ogni giorno spuntano dei trend nuovi sui social e in questi giorni sta cominciando a impazzare quello relativo al mashup delle proprie canzoni preferite. Ogni giorno ci capita di ascoltare brani che ci piacciono e ci chiediamo come potrebbero stare combinati insieme, soprattutto se sono simili.

LEGGI ANCHE: TikTok lancia una funzione per animare le foto con l’intelligenza artificiale: ecco come si chiama e come usarla

Qualcuno per esempio ha deciso di unire Say So di Doja Cat ed Espresso di Sabrina Carpenter, creando un qualcosa che funziona alla perfezione. Alcune volte i mix sono un successo, in altri casi invece una delusione totale ma adesso vi spieghiamo come fare per crearli.

Dovete semplicemente scaricare l’app che si chiama Mixy e seguire le istruzioni caricando due brani. A questo punto, nel bel mezzo della riproduzione, potrete decidere di scambiarle impostando la base di una e la voce dell’altra. Tutto ciò fino a quando non ne sarete soddisfatti!

Per adesso, tuttavia, il trend è solo americano perché in Italia l’applicazione non è ancora disponibile. Tuttavia, andando sul proprio account di App Store si scopre che la data di uscita prevista per l’app nel nostro Paese è fissata al 20 maggio 2025. Al momento è infatti possibile cliccare sul pulsante “ottieni” per ricevere una notifica non appena si potrà scaricare.

LEGGI ANCHE: Come limitare o bloccare qualcuno su Instagram senza che se ne accorga

Voi proverete a utilizzarla? Fatecelo sapere con un commento, aggiungendo anche quali sono le prime canzoni che vorreste mettere su Twitter in questo mashup. Vi terremo aggiornati nel caso in cui qualcosa dovesse cambiare in merito al rilascio dell’applicazione di cui abbiamo appena parlato.