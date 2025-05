TikTok lancia una funzione per animare le foto con l’intelligenza artificiale

News

Martina Pedretti | 14 Maggio 2025

TikTok

Su TikTok arriva AI Alive, una funzione per animare le foto con l’intelligenza artificiale: ecco come si usa

TikTok continua a spingere sull’innovazione, questa volta introducendo una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale destinata a cambiare il modo in cui raccontiamo storie sulla piattaforma. La novità si chiama AI Alive, e promette di trasformare qualsiasi immagine statica in un breve video animato, direttamente dalla fotocamera delle Storie.

Come spiegato da TikTok, “sappiamo tutti che una foto può dire più di mille parole, e TikTok punta a portare questa nuova forma di narrazione visiva ancora più avanti.” Con AI Alive, ogni immagine può diventare una micro-narrazione visiva: la funzione sfrutta strumenti di editing intelligenti per aggiungere movimento, atmosfera ed effetti creativi, trasformando una semplice foto in un mini-video dinamico e coinvolgente.

La funzionalità è accessibile tramite la Story Camera dell’app. Basta toccare il simbolo blu “+” nella parte superiore della sezione Posta in arrivo o nella pagina del profilo, selezionare una foto dal tuo album Storie, e lasciare che l’IA faccia la magia. Il risultato sarà un video breve, pronto per essere condiviso con la propria community.

I primi esempi mostrano clip con volti che si muovono, sfondi che si animano e dettagli che prendono vita in modo fluido. Ma, come sempre accade con l’intelligenza artificiale, non tutti i risultati sono perfetti. Volti deformati, occhi che si muovono in modo inquietante o arti “extra” sono solo alcune delle stranezze che potrebbero emergere. Insomma, AI Alive può produrre risultati spettacolari… o incubi digitali.

Nonostante ciò, TikTok è convinta che l’esperienza offerta sarà abbastanza stabile e creativa da meritare l’attenzione dei creator.

Non è un caso che TikTok abbia lanciato AI Alive proprio ora. Anche Instagram sta sviluppando una funzionalità simile all’interno della sua nuova app di editing video Edits, un clone di CapCut. Potrebbe trattarsi quindi di una mossa strategica per anticipare la concorrenza e rafforzare la leadership nel campo della creazione visiva breve e immediata.

Che ne pensate? Avete già provato AI Alive su TikTok?