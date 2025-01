News

Nicolo Figini | 27 Gennaio 2025

TikTok

Volete scoprire come farsi abbracciare dal filtro di Gesù che sta spopolando su TikTok? Ecco come attivare l’effetto

Avete visto uno dei trend che sta spopolando di più in Italia e nel mondo? Oggi vi spieghiamo come farsi abbracciare da Gesù su TikTok grazie al filtro dedicato. Ecco come attivare l’effetto.

Come attivare il filtro di Gesù su TikTok

Sul social dedicato ai video brevi sta spopolano un trend che sta facendo divertire tutti gli utenti in Italia e nel mondo. Siete curiosi di scoprire come attivare il filtro di Gesù su TikTok per farsi abbracciare?

Prima di tutto dobbiamo chiarire che che non si tratta di un filtro all’interno dell’applicazione ma bisogna scaricarne una che si chiama Pixverse. Si tratta di un’app che si basa sull’intelligenza artificiale e dovrete registrarvi utilizzando un vostro indirizzo e-mail valido.

LEGGI ANCHE: Spotify permette di ascoltare la top 10 dei brani più famosi dei singoli artisti

A questo punto avrete a disposizione 90 crediti per creare un massimo di tre video gratuiti, quindi scegliete bene ciò che volete fare. Questo perché, per ottenerne altri, dovrete comprarne con dei soldi reali.

Ad ogni modo, una volta scaricata l’applicazione dovete scegliere il filtro di Gesù che vi abbraccia e permettere l’accesso al vostro rullino fotografico dello smartphone. Adesso potete scegliere la foto alla quale applicare il filtro prima di passare su TikTok.

Una volta ultimato il caricamento del video potrete esportarlo ed ecco che avete attivato il filtro di Gesù che vi abbraccia per TikTok. La particolarità più divertente dell’effetto è che non sempre funziona al meglio! A volte, infatti, Gesù creato con l’AI arriva per abbracciarvi, mentre in altri casi trasforma animali in persone o vi ignora creando altre persone dal nulla.

Questo trend si sta diffondendo sempre di più, siete pronti a unirvi anche voi? Ecco come farsi abbracciare dal filtro di Gesù su TikTok. Ricordiamo che all’interno dell’app Pixverse sono presenti molti effetti e potrete divertirvi come desidererete.