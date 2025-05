News

Nicolo Figini | 7 Maggio 2025

truffa

Andiamo a scoprire come funziona la truffa del messaggio che inviano gli hacker per trarci in inganno. Come difendersi

Siete pronti a scoprire tutto sulla truffa del messaggio che le povere vittime sono convinte di aver ricevuto “per errore“? Ecco come funziona e come difendersi.

Il messaggio arrivato “per errore”: la truffa

Non appena una truffa comincia a diventare sempre più nota e diffusa, ecco che i malviventi trovano subito il modo di pensarne un’altra. Questo è il caso del messaggio ricevuto ‘per errore’ e che al momento sembra aver preso piede soprattutto negli Stati Uniti.

A mettere in guardia la popolazione, e tutti coloro che usano dispositivi iOS e Android, è stata addirittura l‘FBI. Si tratta di un meccanismo che i truffatori utilizzano per tentare di accalappiare più vittime possibile. Ma come funziona?

La truffa parte nel momento in cui si riceve un SMS inviato per sbaglio al contatto errato. Il testo fa riferimento a situazioni comuni come un impegno di lavoro o una visita dal medico e gli hacker confidano nel fatto che la vittima risponda gentilmente.

Non appena questo avviene, la persona all’altro capo del telefono intavola una conversazione e quando il contatto è stabilito potrebbe molto facile ottenere la fiducia del destinatario. A volte si parla in amicizia mentre in altri casi si tratta dei ben noti approcci romantici.

Ciò a cui punta il ladro è arrivare a parlare di una proposta di investimento in criptovalute oppure di altri sistemi per investire i soldi. In realtà, però, fornendo i dati sensibili si correrà il rischio di vedersi soffiare i propri soldi da sotto al naso. di conseguenza è bene fare molta attenzione, anche perché le richieste di denaro sono davvero sostanziose.

Come difendersi? Non rispondente a numeri che non sono presenti all’interno della vostra rubrica. Diffidante sempre di messaggi troppo generici e chiedete consiglio alle persone intorno a voi se avete qualche dubbio. Poi, una volta esservi accertati, bloccate il contatto senza pensarci due volte.