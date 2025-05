News

Nicolo Figini | 7 Maggio 2025

WhatsApp

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia in base alla quale WhatsApp garantirà a tutti gli utenti di creare sfondi per le chat tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Ecco come.

Sfondi AI su WhatsApp

I progressi che fa quotidianamente l’intelligenza artificiale sono davvero impressionante e per tale ragione gli sviluppatori decidono di utilizzarla con una frequenza sempre maggiore. Possiamo, infatti, ricordare l’introduzione di Meta AI su Instagram, Facebook e WhatsApp.

In tutte queste app è possibile parlare con il chatbot per chiedere informazioni e qualsiasi curiosità possa venire in mente. Non stupisce quindi che WhatsApp abbia deciso di utilizzare tale strumento anche per altri scopi, così da rendere sempre migliore l’esperienza degli utenti.

Come riporta anche il sito HDBlog, l’applicazione di messaggistica istantanea sta lavorando alla funzione AI-powerd chat wallpapers. Si tratta di un modo per generare sfondi per le chat e i primi segnali sono stati individuati nella versione beta per Android 2.25.15.7.

In futuro, per accedervi basterà entrare nelle impostazioni del tema chat e poi potrete creare uno sfondo AI per tutte le conversazioni o un solo contatto a vostra scelta. Una volta attivata l’interfaccia, quindi, potrete scegliere tra quelli suggeriti oppure inventarne uno da zero tramite descrizione testuale.

L‘intelligenza artificiale non ne proporrà solo una ma diverse varianti tra le quali scorrere prima di scegliere la preferita. WhatsApp vi lascerà continuare a modificare il prompt fino a quando non sarete del tutto soddisfatti. Una novità entusiasmante per tutti gli amanti del genere che però dovranno pazientare ancora un po’.

La funzione è in fase di test per gli utenti beta e non abbiamo ancora idea di quando l’azienda deciderà di rilasciarla su vasta scala.