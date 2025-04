News

Nicolo Figini | 17 Aprile 2025

Spotify

Avete mai sentito parlare dello Sleep Timer anche detto spegnimento automatico di Spotify? Oggi vi riveliamo come addormentarvi insieme alla vostra musica preferita programmando di chiudere l’app dopo un certo periodo di tempo. Ecco come fare su Android e iPhone.

Lo Sleep Timer di Spotify

L’applicazione in questione è usata da milioni di persone in tutto il mondo, tra chi è abbonato e chi invece la utilizza in maniera gratuita. Ovviamente, quest’ultimo gruppo di persona non usufruisce degli stessi vantaggi di coloro che pagano.

Tuttavia, esiste una funzione alla quale chiunque riesce ad accedere: Sleep Timer. Si tratta di un modo per, per esempio, di addormentarsi insieme ai propri brani che più preferiamo ma senza lasciare scorrere tutta la notte la musica.

Esiste quindi una soluzione molto facile, ovvero quella programmare la chiusura dell’app per non consumare troppa batteria. Ma quindi, come impostare lo spegnimento automatico di Spotify?

Vi consigliamo di continuare a leggere per scoprire a che cosa serve il timer su Spotify.

Come impostare lo spegnimento automatico

Cominciamo subito a spiegare come impostare lo spegnimento automatico su Spotify, che è uguale per iPhone e Android. Se siete arrivati a leggere fino a questo punto è perché abbiamo attivato la vostra curiosità.

Prima di tutto dovere aprire l’applicazione e scorrere scegliendo tra le varie playlist che volete riprodurre. Adesso, prima o dopo aver cliccato il tasto Play, dovete premere i tre puntini in alto a destra.

Vi compare un menu a tendina con una serie di opzioni. Qui potrete decidere se nascondere un brano, aggiungerlo ai Preferiti, condividerlo con gli amici, leggere informazioni sull’artista, scoprire dove terrà un concerto nelle vicinanze e molto altro ancora.

Ma come impostare Sleep Timer, lo spegnimento automatico di Spotify? Dovete cliccare su Timer spegnimento e scegliere da un minimo di 5 minuti fino a un massimo di un’ora. Per i podcast, inoltre, potreste scegliere Fine episodio.