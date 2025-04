News

Nicolo Figini | 17 Aprile 2025

Grok

L’AI di Twitter, Grok, permette agli utenti di modificare o creare da zero documenti e altri file. Ecco come funziona

L’intelligenza artificiale Grok ha introdotto la versione Studio grazie alla quale si possono compiere delle nuove azioni, utili per tutti gli utenti. Ecco di cosa stiamo parlando.

La nuova funzione di Grok

Da quando Elon Musk ha preso in mano la gestione di Twitter, che oggi si chiama X, sono cambiate molte cose. Tra queste, per esempio, l’introduzione dell‘intelligenza artificiale che si chiama Grok.

LEGGI ANCHE: Le foto generate con ChatGPT avranno una loro libreria dedicata

Di recente è stato aggiunto anche Grok Studio, una funzione che consente agli utenti di creare o modificare documenti e applicazioni di base. Tale aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti, quelli che usano il chatbot in maniera gratuita e quelli che pagano un abbonamento.

Come riporta anche il sito HDBlog, si presenta come un’area di lavoro interattiva dove l’intelligenza artificiale permette di creare documenti, codici e giochi per il browser. Sull’account ufficiale si legge:

“Grok può ora generare documenti, codice, report e giochi per browser. aprirà il tuo contenuto in una finestra separata, permettendo a te e a Grok di collaborare insieme sul contenuto”.

Ma che cosa permette di fare ancora questa novità su X o Twitter? Coloro che decideranno di utilizzarlo avranno la possibilità di visualizzare anteprime di frammenti HTML ed eseguire codici in vari linguaggi di programmazione come Python, C++ e JavaScript.

Un altro fatto da segnalare è sicuramente l’integrazione di Grok con Google Drive. In tal modo si potranno inserire nel chatbot i documenti collegati al proprio account, come fogli di calcolo o presentazioni, così da aumentare la propria produttività.

LEGGI ANCHE: Instagram testa nuovi filtri per ordinare il feed Reels

Sicuramente in futuro Elon Musk introdurrà molte altre funzionalità. Si vocifera, per esempio, che la sezione dei DM potrebbe sparire e al suo posto potrebbe essere inserita XChat. Vi terremo aggiornati come sempre.