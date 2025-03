News

Nicolo Figini | 26 Febbraio 2025

Hai sempre sognato di andare sulla Luna? Grazie a questo sito una parte di te potrà farlo. Ecco come inviare i tuoi video, che poi verranno inseriti in una capsula del tempo e spediti nello spazio.

I tuoi video arrivano sulla Luna

Avete mai voluto viaggiare nello spazio? In qualche modo, grazie a un progetto aperto a chiunque, potrete farlo. L’organizzazione non-profit chiamata VideoLAN, infatti, ha annunciato una iniziativa che darà la possibilità a tutte le persone del mondo di inviare un proprio video messaggio sulla Luna.

Il progetto si chiama Lunar Time Capsule ed è completamente gratuito. In sostanza, accedendo al sito ufficiale potrete caricare il vostro filmato e, una volta raggruppati, verranno spediti sulla superficie lunare dentro una capsula del tempo.

I filmati verranno custoditi sulla Luna per sempre e la cosa certa è che potrete sbizzarrirvi con le idee. In tal modo, si potrà partecipare a un’esplorazione spaziale con un solo clic del mouse e sarà come essere a bordo di Griffin, il lander che fa parte del programma Artemis della NASA.

L’agenzia governativa ha garantito che la capsula in questione non dovrebbe subire alcun danno legato alle rigide temperature spaziali. Queste vanno dai 120 gradi Celsius durante il giorno lunare ai -170 gradi Celsius durante la notte. Dunque, cosa avete intenzione di fare? Parteciperete all’iniziativa oppure no?

Il termine ultimo per inviare i video è stato fissato per il 28 febbraio 2025 ma vi consigliamo di fare in fretta se non volete perdere quest’occasione irripetibile! Tutto dipenderà da quando verrà fissata la data della missione per il lancio di Griffin sulla Luna. Se ci saranno degli sviluppi ve le comunicheremo il prima possibile.