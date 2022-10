WhatsApp ha lancaito una funzione per nascondere il proprio stato a chiunque non vogliamo lo veda: ecco cosa sappiamo

WhatsApp permette di nascondere agli altri quando si è online

WhatsApp sembra non volersi mai fermare e tra le novità di cui si parla online troviamo la possibilità di nascondere il proprio stato. La funzione è finalmente arrivata. Ecco cosa sappiamo.

Come diceva qualche tempo fa WaBetaInfo, WhatsApp stava lavorando per portare questa funzionalità in una versione futura dell’app. Ma ora la novità è arrivata.

Nel corso degli anni, molti utenti hanno chiesto di poter nascondere il proprio stato online. Ci possono essere diversi motivi per cui le persone vogliono usare WhatsApp in modalità invisibile, come il non essere disturbati da altre persone. Molte persone vogliono questa funzione, e finalmente è in arrivo.

WhatsApp sta finalmente ascoltando gli utenti e ha lanciato una funzionalità che consente loro di scegliere chi può vedere quando siamo online. Come si nasconde lo stato? Basterà andare su Account e poi scegliere l’opzione Privacy. Proprio qui si trova la nuova sezione Chi può vedere quando sono online. A questo punto sarà possibile configurare chi può vedere quando siamo online proprio all’interno delle impostazioni grazie a due nuove opzioni: “Tutti” e “Come ultimo accesso“. Ad esempio, se si sceglie “I miei contatti” per “Ultimo accesso” e “Come ultimo accesso” per “Online“, significa che i non contatti non saranno in grado di vedere quando sei online.

L’anno scorso, WhatsApp ha iniziato a nascondere automaticamente l’ultimo accesso ai contatti con cui non si ha mai chattato, al fine di impedire alle app di terze parti di monitorare questa informazione. Sfortunatamente, le persone con cui si ha già chattato possono ancora vedere quando si è online. Tuttavia, grazie alla nuova impostazione della privacy “chi può vedere quando sono online“, non saranno più in grado di farlo.

La novità è apparsa su WhatsApp da fine ottobre 2022, sia su iOS che su Android.

