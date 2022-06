WhatsApp sta sviluppando avatar per le videochiamate

Sono in arrivo gli avatar per le videochiamate WhatsApp

WhatsApp sta lentamente ma costantemente espandendo la frontiera di ciò che i suoi utenti possono fare con le emoji. Ora si è scoperto che un’altra funzionalità è in lavorazione, ovvero gli avatar per le videochiamate.

WABetaInfo ha infatti scoperto che presto gli utenti potranno usare un avatar personalizzato, forse nello stile di Memoji o Bitmoji, durante le videochiamate. Ciò significa che le persone saranno in grado di utilizzare avatar alternativi invece della loro immagine reale ripresa dalla telecamera o la loro immagine del profilo durante una call video. La funzione è in fase di sviluppo da marzo.

Sfortunatamente, al momento non sappiamo come saranno questi avatar: infatti lo screenshot fornito da WABetaInfo mostra semplicemente il pulsante che l’utente dovrà premere per passare al proprio avatar.

Gli avatar animati basati su emoji sono sicuramente un miglioramento dell’esperienza di videochiamata di WhatsApp, sia per motivi di privacy sia come un altro modo per esprimere se stessi. La domanda più grande qui è se i designer sceglieranno un aspetto 2D o 3D per questo nuovo strumento. Non sappiamo ancora fino a che punto questi avatar si potranno personalizzare.

Non sappiamo quando gli utenti potranno iniziare a utilizzare questi avatar e tanto meno quale sarà il loro design. Questa novità si aggiunge alla pila di nuove funzionalità che WhatsApp ha già in sviluppo, inclusa la possibilità di attingere a nuove reazioni.

