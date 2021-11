Come ottenere i Pokémon leggendari in Diamante Lucente e Perla Splendente nel Parco Rosa Rugosa: da Mewtwo a Rayquaza, fino a Mew e Jirachi

In Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente si potranno trovare diversi Pokémon leggendari, oltre a Palkia e Dialga, Infatti, esplorando il Parco Rosa Rugosa, si potranno raggiungere questi maestosi Pokémon. Basterà inserire delle misteriose lastre all’interno del parco, che permetteranno di incontrarli.

Nelle stanze del Parco Rosa Rugosa si trovano delle basi e si dice che, abbinandole alla lastra giusta, faranno apparire un Pokémon leggendario. Non è chiaro come tali piastre possano essere ottenute: per scoprirlo, si dovranno fare delle ricerche mentre esplori la regione di Sinnoh.

I leggendari in Diamante Lucente e Perla Splendente

In base alla versione di gioco si potranno trovare diversi Pokémon leggendari: Ho-Oh, Raikou, Suicune e Entei in Diamante Lucente e Lugia, Articuno, Zapdos e Moltres in Perla Splendente. Ma non temete, potrete aggiungere alla vostra squadra anche quelli dell’altra versione in vari modi, come ad esempio scambiando Pokémon con altri Allenatori.

Nelle stanze si potranno trovare anche Mewtwo e Rayquaza, in entrambi i giochi. Se invece avete dati di gioco di Pokémon Spada o Pokémon Scudo su Nintendo Switch, si potrà ricevere il Pokémon misterioso Jirachi. Lo stesso vale per i dati di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee! su Nintendo Switch, che permettono invece di ricevere Mew.

Per aggiungere Mew alla squadra, ci si dovrà recare al piccolo campo fiorito che si trova al confine sud-ovest di Giardinfiorito e parlare con una certa Madame. Invece, per aggiungere Jirachi, si dovrà andare al piccolo campo fiorito che si trova al confine sud-ovest di Giardinfiorito e parlare con un certo Gentiluomo.

Per poter accedere a questo contenuto, è necessario installare degli aggiornamenti che saranno disponibili dal momento dell’uscita dei giochi. Per installare gli aggiornamenti è necessaria una connessione Internet, ma NON è necessaria un’iscrizione a Nintendo Switch Online.

Infine vi ricordiamo che si può ottenere un Uovo di Manaphy come bonus speciale acquistando Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente entro una certa data. Per ottenerlo basterà accedere alla funzione Dono Segreto e selezionare l’opzione Tramite Internet nel gioco entro il 21 febbraio 2022.

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente arrivano su Switch a partire dal 19 novembre 2021.

