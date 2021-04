Durante il Pokémon Presents del 26 febbraio, The Pokémon Company International ha finalmente annunciato i remake di Pokémon Diamante e Perla, di quarta generazione. Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente arriveranno dopo tanta attesa su Nintendo Switch. Tutte le news su uscita e specifiche di gioco.

Prima di parlare in dettagli del gioco, cerchiamo di capire Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente quando escono? Per il momento non ci sono informazioni in merito all’uscita precisa dei due giochi. I due titoli dovrebbero debuttare, secondo quanto dichiarato, entro la fine del 2021.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono i due nuovi titoli in arrivo su Nintendo Switch. La scelta di The Pokémon Company è quella di realizzare un remake il più possibile fedele all’originale, anche dal punto di vista della grafica, che renderà i personaggi chibi. Ci sarà comunque un miglioramento rispetto ai giochi originali usciti nel 2007 su Nintendo DS, ma l’azienda ha deciso di non cambiare troppo lo stile originale.

La storia originale è stata riprodotta fedelmente e il senso di scala nelle città e nei percorsi degli originali è stato preservato con cura. Chi ha giocato a Pokémon Diamante e Pokémon Perla potrà rivisitare luoghi familiari e rivivere scene familiari ancora una volta. Chi partirà per Sinnoh per la prima volta vivrà molti nuovi incontri e sorprese.

La grafica di una battaglia Pokémon

La coppia di giochi è sviluppata da ILCA, autori di Dragon Quest XI e non da Game Freak. I nuovi titoli utilizzeranno lo stesso motore di Spada e Scudo e Junichi Masuda prenderà parte al progetto. L’azienda Game Freak infatti è al momento impegnata su un altro titolo, destinato a diventare la punta di diamante del franchise nel 2022: Pokémon Legende Arceus.

Ci saranno comunque tante novità e avventure inediti per i giocatori che si affacceranno alla realtà dei remake di Pokémon Diamante e Perla. La regione di Sinnoh tornerà per far rivivere la storia nostalgica, in un’avventura rinata su Nintendo Switch.

La grafica chibi

Ricca di natura e con il Monte Corona che torreggia nel suo cuore, Sinnoh è una terra di molti miti tramandati attraverso i secoli. Visiterai molti diversi località nella regione di Sinnoh, cercando di diventare il campione della Lega Pokémon.

I Pokémon Starter saranno sempre Turtwig, Chimchar e Piplup, mentre i leggendari principali saranno Dialga e Palkia.

Il gameplay in città

Durante Pokémon Presents è stato pubblicato anche il trailer di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

