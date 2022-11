1 Un fotografo immagina come sarebbero oggi le icone pop scomparse

Negli anni tante icone della musica, del cinema e dell’intrattenimento ci hanno abbandonato. La loro impronta rimarrà viva nella storia, e per questo Alper Yesiltas, avvocato e fotografo, ha deciso di omaggiare queste persone, nel progetto “As if Nothing Happened“.

Yesiltas ha deciso di immaginare come sarebbero oggi alcune delle defunte icone pop del 20esimo secolo, come Amy Winehouse, Freddie Mercury e tanti altri. Ecco le sue parole:

Sono Alper Yesiltas, avvocato e fotografo che vive a Istanbul, in Turchia. Ho immaginato scene e catturato ricordi per circa 19 anni. Durante quel periodo, alcune delle mie foto sono state modificate in tutto il mondo in libri, riviste, mostre e siti web e sono state premiate in diversi concorsi fotografici. Vorrei condividere con voi la prima raccolta di immagini del mio progetto basato sull’intelligenza artificiale chiamato “Come se niente fosse”. Dietro questo progetto c’è la domanda “come apparirebbero le persone in modo fotorealistico se non fossero accaduti alcuni grandi eventi”. Attendo con impazienza il vostro feedback e suggerimenti.

Ecco quindi alcuni dei suoi scatti che immaginano queste celebrità invecchiate dal tempo:

Freddie Mercury

Il primo volto che Alper Yesiltas si è immaginato invecchiato è quello di Freddie Mercury.

Il cantante dei Queen è scomparso nel 1991.

Vorrei che non avesse avuto quella malattia, commenta il fotografo.

Ma come sarebbero oggi altre defunte icone pop?