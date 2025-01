News

Nicolo Figini | 16 Gennaio 2025

netflix

Come si può segnalare un problema a Netflix sui contenuti? Ecco cosa fare se non funziona e come contattare l’assistenza clienti

Ti sei mai chiesto “cosa sta succedendo oggi a Netflix?“. Se la risposta è sì e non hai mai provato a contattare l’assistenza clienti, ti insegnato come fare per segnalare un problema a Netflix sui contenuti.

Segnalare un problema a Netflix

Se hai un problema da segnalare a Netflix in merito ai suoi contenuti esistono vari metodi per farlo. Il primo è quello di parlare direttamente con il servizio clienti chiamando il numero verde.

Ma come comunicare con un operatore Netflix? Basta prendere il telefono e digitare 800 130 364. Se sai parlare in inglese non dovrai preoccuparti perché non esistono orari specifici, mentre se desideri contattare un operatore in Italia dovrai chiamare tra le 10:00 e le 22:00.

Oltre che sul numero di telefono gratuito, però, potrai fare affidamento anche sui contatti email. In questo caso, dovrai scrivere un messaggio a support-it@cs.netflix.com e riceverai una risposta il prima possibile.

Se stai guardando una serie TV o un film e non hai voglia di parlare chiamando il numero clienti da cellulare o di mandare una e-mail, puoi fare affidamento a un’ultima soluzione.

Cosa significa la bandierina su Netflix durante la visione dei contenuti? Vuol dire che se riscontri un problema con quel dato contenuto puoi fare una segnalazione diretta. Vediamo alcuni esempi caso per caso.

Il caricamento non funziona

Dunque, come fare una segnalazione all’assistenza clienti di Netflix tramite la bandierina in alto a destra dello schermo?

Se il caricamento non funziona verrai indirizzato direttamente al centro assistenza della piattaforma.

Qui ti verranno proposte diverse soluzioni e la possibilità di parlare con un operatore tramite chat. Attenzione!

A volte la linea è talmente intasata di richieste che vi verrà consigliato di riprovarci in un secondo momento.

Segnalare un problema con i sottotitoli

Se volete, invece, risolvere un problema con i sottotitoli creati da Netflix, potrai scegliere una gamma di opzioni.

Esiste l’opzione di mettere in guardia contro eventuali errori ortografici o di traduzione non corretta, ma anche quella relativa alla cattiva sincronizzazione con l’audio.

Inoltre, un altro avviso riguarda la mancata disponibilità della lingua del Paese in cui si vive. Ma si possono anche aggiungere, scrivendo a mano, problemi di altra natura. Alla fine basterà premere Invia per inoltrare la domanda.

Come comunicare con un operatore Netflix per un problema audio o video

Come comunicare con un operatore Netflix per un problema audio o video? Anche in questo caso ti presenta davanti una gamma di opzioni:

L’audio non corrisponde al video

L’audio è inesistente, troppo basso, troppo alto o varia troppo

Il video a volte non appare o ha un aspetto strano

L’audio non funziona correttamente

Il doppiaggio non si sente bene o è di scarsa qualità

Si possono aggiungere anche altre dettagli non presenti nell’elenco.

Come fare una segnalazione per altri problemi

Come segnalare un problema su Netflix che non esiste tra le proposte fornite dal servizio streaming? Ti basterà cliccare sull’apposita frase e poi selezionare una delle seguenti voci:

Alcuni aspetti della serie o dei film mi sono sembrati inappropriati

La classificazione per età non è corretta

Gli episodi o le stagioni sono fuori sequenza

Il titolo o la descrizione sono errati o contengono errori

Le immagini per questa serie o questo film sono errate, fuorvianti o contengono spoiler

Ecco, quindi, cosa significa la bandiera nella schermata dei contenuti e come segnalare un problema a Netflix.