Andrea Sanna | 31 Luglio 2024

iOS ios 18

Su iOS 18.1 arriva il nuovo Siri. Ecco com’è, cosa c’è e cosa manca nello specifico. Scopriamo insieme quelli che sono tutti i dettagli.

Com’è Siri di iOS 18.1

Solo ieri vi abbiamo parlato del nuovo iOS 18.1. Come i precedenti anche questo ha Siri, l’assistente virtuale sviluppato da Apple. L’azienda ha introdotto Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale che ha svelato durante il suo evento. E proprio durante questo momento si è parlato di Siri.

Sul sito di 9to5Mac sono emersi i dettagli e le novità già presenti sul noto assistente virtuale. Una delle prime cose è legata al design. Quando si usa il pulsante laterale per chiamare Siri su iOS 18.1 si avverte un feedback tattile, con una sorta di animazione che coincide con la lice che viene emanata dalla parte dello schermo in cui è presente il pulsante.

Siri viene tra l’altro descritta come più efficace nelle richieste. Tuttavia non mancano ancora alcuni problemi. Tra l’altro l’assistente è in grado di analizzare meglio le richieste, anche quando non parla in maniera fluente o quando si cambia idea. Nella release attuale ciò non succede.

È stata confermata anche la possibilità di poter parlare con Siri tramite delle richieste testuali. Con un doppio tocco sulla barra home si entra nella modalità digitazione. In ogni caso però si è dimostrato anche affidabile a livello di conoscenza dei prodotti Apple.

Cosa manca

Se abbiamo evidenziato tante cose e funzionalità presenti su Siri, all’appello al momento sembra mancare l’integrazione con Chat GPT, ma non è la solita cosa.

All’appello manca l’integrazione con ChatGPT, la comprensione del contesto personale, numerose azioni in-app sia nelle applicazioni Apple che di terze parti, e l’awareness per ciò che succede sullo schermo.