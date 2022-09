Come usare i Link per le chiamate WhatsApp

WhatsApp ha deciso di lanciare lo strumento per creare Link per le chiamate: ecco come funziona la novità e come usarla

Su WhatsApp arrivano i Link per le chiamate

I link per le videochiamate sono comuni in app come Zoom o Google Meet. Ma ora anche la popolare app di chat WhatsApp sta implementando questa funzione in modo da poter condividere un link a una chiamata con familiari e amici.

Mark Zuckerberg ha annunciato oggi la funzione sottolineando che gli utenti possono ora partecipare alle chiamate WhatsApp tramite i link con un solo tocco. Ha anche detto che l’azienda sta ora testando le videochiamate crittografate fino a 32 persone. La società aveva annunciato per la prima volta la funzione di chiamata di gruppo estesa ad aprile, ma ora sembra che la stia implementando per un numero limitato di utenti.

Ma come funziona la novità? Chi usa WhatsApp può trovare l’opzione per creare un link video nella scheda Chiamate. Una volta aperto il collegamento, lo si può condividere con amici e familiari per partecipare alla videochiamata.

La funzione di link per le chiamate WhatsApp sarà disponibile questa settimana per tutti gli utenti, quindi bisognerà aggiornare l’app. Meta ha affermato che ogni link creato scade dopo 90 giorni di inattività. Inoltre, se lo si invia a qualcuno che non utilizza WhatsApp, verrà reindirizzato alla pagina che chiede invece di scaricarla dallo store iOS o Android.

Il mese scorso, Meta ha iniziato a testare le funzionalità delle community su WhatsApp che consentono agli amministratori di creare uno spazio con più gruppi di utenti. Si pensa a questo strumento come a un account Slack di un’azienda, con canali diversi.

