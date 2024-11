News

Nicolo Figini | 5 Novembre 2024

Instagram

Anche voi siete curiosi di sapere come vedere chi fa gli screenshot su Instagram oppure vi chiedete come non fare vedere che hai fatto uno screenshot su Instagram? Se cercate la risposta a tali domande, questo articolo fa al caso vostro. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Instagram, come vedere chi fa gli screenshot alle Stories

A tutti è capitato, almeno una volta, di avere la tentazione di fare uno screenshot a una Storia su Instagram per poi mandarlo a qualche amico o famigliare. A un certo punto, però, è salita la preoccupazione in merito alla possibilità che l’altra persona possa essersi accorta di tutto ciò. Quindi, le domande sorgono spontanee: “Arriva la notifica di screenshot su Instagram?” e “Come si vede chi ha fatto lo screenshot su Instagram?“.

Oggi siamo qui per parlarvi di tutto ciò e rispondere alle vostre curiosità. Partiamo con il dire che qualche anno fa l’app fotografica aveva inserito l’opzione grazie alla quale era possibile avere l’informazione tra le mani. All’altro utente, infatti, arrivava una notifica.

LEGGI ANCHE: Quando esce iOS 18.2? Novità e uscita in Italia

Ma nel 2024, se faccio uno screenshot su Instagram si vede? La risposta è no. Come riporta anche il sito Salvatore Aranzulla, infatti, il social network non offre più tale possibilità per quanto riguarda le Stories o i post. L’unico modo, se avete il sospetto, è quello di andare a controllare la lista di chi ha visualizzato le Storie e tentare di stilare una lista dei possibili sospetti.

Probabilmente la risposta non vi farà felici, ma ad oggi non abbiamo altre informazioni. Quindi, dovrete accedere all’applicazione ed entrare sulla vostra home del profilo. A questo punto dovete premere la vostra immagine profilo per visualizzare chi ha visto la Storia ancora in corso. Se si fa swipe verso l’alto, infatti, avrete a disposizione la lista completa.

Nessuno, quindi vede gli screenshot che potreste fare su Instagram. E allo stesso modo nessun vedrà voi farli. Ecco tutto ciò che sappiamo su come vedere chi fa gli screenshot su Instagram.