Da lunedì 7 novembre su Instagram è approdata la nuova procedura per verificare l’età.

Per tutelare la sicurezza dei minorenni, qualora un utente abbia bisogno di dimostrare di avere più di 18 anni, dovrà seguire due procedure: o caricando un documento di identità o registrando un breve video selfie. Su quest’ultimo verrà applicata una nuova tecnologia che a breve vi spiegheremo. Andiamo perciò a scoprire per gradi come funziona la nuova procedura per verificare l’età su Instagram.

Come anticipavamo, la prima procedura riguarda l’upload del proprio documento di identità che andrà a dimostrare così la vera età dell’utente iscritto al social network.

Verifica con documento

Verificare l’età su Instagram con video

La seconda procedura invece risulta essere anche la più interessante. Dopo aver registrato un breve video selfie per dimostrare la propria età, su di esso verrà applicata una nuova tecnologia che stimerà l’età dell’utente senza però effettuare il riconoscimento facciale. Come riportato da Repubblica, Meta ha spiegato che per verificare l’età con questo nuovo procedimento la società ha collaborato con Yoti. Quest’ultima è un’azienda specializzata in metodi di verifica dell’età ma che al tempo stesso tutela la privacy:

“Se si sceglie di registrare un video selfie, l’immagine viene condivisa con Yoti e con nessun altro: Yoti stima l’età dell’utente in base ai tratti del viso e condivide questa stima con Meta”.

Come anticipavamo, Meta ha sottolineato inoltre che Yoti non utilizza il riconoscimento facciale per stimare l’età di una persona. La stima viene effettuata senza identificarla o riconoscerla. Il nome e la sua identità, infatti, non vengono forniti e una volta verificata l’età, tutte le immagini verranno immediatamente cancellate sia da Yoti che da Meta.

L’obiettivo è quello di fornire agli utenti esperienze adatte ai diversi gruppi di età, in particolare ai più giovani.

“Agli utenti che sappiamo essere adolescenti forniamo esperienze in linea con la loro età, offrendo account privati di default, impedendo contatti non richiesti con adulti che non conoscono e limitando le opzioni a disposizione degli inserzionisti per raggiungerli”.

