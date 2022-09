Come usare la fotocamera bilaterale su Instagram

Su Instagram arriva la fotocamera bilaterale per realizzare foto e video dalla camera interna e esterna in contemporanea: come funziona

Uno strumento che è passato inosservato su Instagram, ma che è una novità, è la voce bilaterale presente nella fotocamera interna al social. Si tratta di una funzione che permette scattare foto o video con entrambe le fotocamere allo stesso momento. Ma come si usa?

La fotocamera bilaterale di Instagram

Su Instagram è arrivata la fotocamera bilaterale, che permette di creare contenuti usando in contemporanea le due fotocamere del cellulare, quella interna e quella esterna. Si tratta di una novità che non per nulla strizza l’occhio a BeReal, il social che vuole che i suoi utenti siano autentici. La differenza sta nel fatto che questa funzione di Instagram è sempre attiva, dal pannello delle Storie, e non chiede, come BeReal, di postare unicamente in un momento del giorno casuale.

La fotocamera bilaterale di Instagram è arrivata a settembre 2022, ma comunque il social sta già pensando a emulare anche la funzione sorpresa su cui si basa BeReal. Staremo a vedere quando questa novità arriverà, ma intanto capiamo come funziona quella attualmente già presente.

La funzione Bilaterale (che in inglese si chiama Dual) permette di inquadrare noi stessi e contemporaneamente di scattare una foto a quello che è davanti a noi. Lo strumento non funziona solo con le foto ma anche con i video, ed è quindi ideale per il classico format Reaction che è tanto di moda sui social.

Come si usa la fotocamera bilaterale

Ma come si usa questa funzione? Per utilizzare la fotocamera bilaterale di Instagram basterà aprire la fotocamera del social, per creare una Storia o un Reel. Sulla sinistra bisogna poi scorrere fino alla voce Bilaterale, e cliccando si aprirà lo strumento, utilizzabile sia per scattare foto che video.

Ora siete pronti a usare questa novità? Vi piace come strumento? Lo utilizzerete spesso? Usate anche BeReal?

PC Professionale © riproduzione riservata.