Martina Pedretti | 26 Gennaio 2024

A marzo 2024, con l’aggiornamento di sistema iOS 17.4 arriveranno le nuove emoji inedite: ecco quali e come sono

A marzo arrivano le nuove emoji con iOS 17.4

La beta di iOS 17.4 di Apple è stata rilasciata e con questo aggiornamento arriveranno 118 nuove emoji, come testimonia anche il recente post sul blog Emojipedia. Tra le novità, che già avevamo scoperto qualche mese fa, arrivano le faccine che scuotono la testa, una fenice infuocata, una fetta di lime, un fungo e una catena spezzata.

Le sei emoji sopra menzionate sono, come ha sottolineato Emojipedia, le uniche nuove di zecca in arrivo con iOS 17.4. Tuttavia, la libreria di emoticon si aggiornerà anche cambiando il look ad alcune che già conosciamo.

Oltre alle sei novità, ci saranno anche quattro emoji di famiglia che non specificano il genere dei genitori e del bambino. “Oltre all’introduzione di queste quattro nuovi emoji di famiglia che non specificano il genere, la beta di iOS 17.4 modifica anche tutti i design di famiglia esistenti“, ha affermato Emojipedia.

(C) Emojipedia

iOS 17.4 beta introduce anche 108 nuove emoji con diverse tonalità di pelle e generi per i seguenti personaggi: Persona che cammina, Persona che corre, Persona inginocchiata, Persona con bastone bianco, Persona su sedia a rotelle (manuale), Persona su sedia a rotelle (motorizzata).

Si tratta di un aggiornamento più piccolo di quello che riceviamo normalmente, con meno emoji, ma ciò è dovuto al fatto che si tratta di un update .1 piuttosto che di uno principale.

iOS 17.4 è al momento disponibile solo per gli sviluppatori, ma dovrebbe presto arrivare ai beta tester pubblici. Sarà ufficialmente lanciato a marzo e solo allora potremo usare le nuove emoji del 2024.