Attenzione fan dei Pokémon, un nuovo gioco potrebbe conquistarvi: tutto su Coromon, di cosa si tratta, news e come scaricare il gioco sulle piattaforme.

Cos’è Coromon

Nei decenni, il franchise dei Pokémon ha consolidato il suo potere nel mondo dei videogiochi, trainato dalla tagline “Acchiappali tutti!”. Cercando di emulare il successo dei Pocket Monsters sono nati molti titoli, ma uno in particolare sembra dare del filo da torcere al mondo di Pikachu. Stiamo parlando di Coromon, un nuovo gioco che assomiglia proprio ai primi videogiochi del mondo Pokémon.

Trama del gioco

Una città di Coromon

Qual è la premessa di Coromon? Il protagonista di questo gioco ha come obiettivo quello di domare i Coromon ed esplorare un mondo vasto e ricco di avvincenti combattimenti a turni, enigmi da risolvere e una misteriosa minaccia da sconfiggere. Il giocatore non è più un bambino e ottiene un lavoro come Ricercatore Duellante nella regione di Velua. Infatti ci si trova nei panni di un neoassunto della società di ricerche su scala globale conosciuta come Lux Solis. Il primo giorno tutto fila liscio fino a quando una forza misteriosa attacca il luogo di lavoro. Così il giocatore si trova costretto a creare una squadra di Coromon, scovare gli invasori e affrontare una minaccia incombente che mette tutti gli abitanti di Velua in pericolo.

La mappa di gioco è ampia e la regione di Velua spazia da fredde caverne glaciali ai deserti più aridi. Lo stile di gioco porta in campo un look rétro con un pixel art modernizzato.

Gameplay

Una battaglia di Coromon

Il gameplay di Coromon si basa sull’addomesticamento di creature selvagge e di sfide con il resto del mondo. Il giocatore dovrà formare una squadra scegliendo tra più di 100 affascinanti creature, diverse per elementi, tratti e abilità. Il sistema di combattimento è lo stesso dei Pokémon, e quindi basato sulla resistenza di ogni mossa, in uno scontro 1v1 in stile JRPG.

Tra le novità rispetto al franchise Pokémon, in Coromon è presente uno strumento di personalizzazione del proprio avatar, sin da inizio gioco.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.

Dove giocare a Coromon

Se foste interessati a giocare a Coromon e vi steste chiedendo dove è possibile farlo, ecco le informazioni per voi. Coromon è uscito il 31 marzo 2022 su Nintendo Switch, Android, iOS, Linux, Microsoft Windows, tvOS, Classic Mac OS. Il prezzo varia a seconda della console, da 15,99 euro fino a 19,99 euro.

Trailer

Di seguito trovate il trailer di gioco di Coromon.

