1 Questi strani Pokémon dell’anime non sono mai apparsi nei videogiochi

Il cartone animato dei Pokémon ha sempre attinto molto dai videogiochi. Ma ciò non significa che l’anime non abbia avuto alcune idee originali lanciate nel corso degli anni, e che non sono mai approdate nell’ambito videoludico.

Infatti alcune varianti di Pokémon, di taglia o di colore, sono apparse solo nell’anime.

I fan di questo franchise però non vedono l’ora che questi, magari un giorno, diventino parte del mondo del gaming.

Ecco quindi quali strani Pokémon dell’anime non sono mai apparsi nei videogiochi.

I cloni di Mewtwo

I cloni

In Pokémon: Il primo film – Mewtwo colpisce ancora, Mewtwo clona altri Pokémon.

Il suo esercito di cloni ha dei segni scuri sul corpo, a differenza delle loro versioni normali.

Queste particolari forme sono molto più potenti delle loro controparti, e vengono usate da Mewtwo per soggiogare gli allenatori sulla sua isola.

Non sono mai esistite però nei videogiochi.