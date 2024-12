News

Nicolo Figini | 28 Novembre 2024

Telegram

Voi sapete che cosa sono le stelle di Telegram e a che cosa servono? Se non avete la più pallida idea di come funzionano, allora vi consigliamo di leggere questa utile guida. Ecco tutte le news su quanto costano.

Cosa sono le stelle di Telegram

Le stelle di Telegram sono una novità che è stata introdotta nell’estate del 2024 e ancora oggi non tutti sono a conoscenza di tale funzione. Di conseguenza, oggi vi spieghiamo a cosa servono e che cosa sono.

Si tratta di un modo per effettuare il pagamento di beni e servizi interni alla piattaforma. In sostanza, gli utenti possono anche inviarsi dei regali utilizzando le stelle di Telegram, usando opere d’arte animate e messaggi personalizzati. Se volete spenderle potrete farlo in diversi modi e qui di seguito vi riveliamo come poterne ottenere.

LEGGI ANCHE: Instagram sta testando i Collage nelle Storie

Qualcuno potrebbe anche chiedersi, infatti, come si possono guadagnare le stelle. Sul sito ufficiale si legge:

“Le Stelle possono essere acquisite con acquisti in-app tramite Apple e Google o PremiumBot, quindi spese per prodotti digitali offerti dai bot, dagli e-book e dai corsi online fino agli oggetti nei giochi di Telegram

Con pagamenti rapidi e semplici per beni e servizi digitali, la piattaforma dei bot e delle mini app consentirà a nuovi tipi di aziende di raggiungere oltre 900 milioni di potenziali clienti all’interno di Telegram”.

Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere la cosa più importante, ovvero quanto costano le stelle.

Quanto costano

Ma quanto costano e quanto vale una stella su Telegram? La risposta a tale domande si può trovare andando nelle impostazioni dell’applicazione.

Qui troviamo una sezione dedicata alle stelline di ognuno di noi e cliccando su “Acquista altre stelle” si può scegliere quanti euro spendere.

Si va da un minimo di 100 stelle a 2,29 euro a un massimo di 35.000 stelle a 789 euro. Una volta selezionata l’opzione che preferite, quindi, il vostro smartphone vi chiederà la conferma di pagamento e una carta con cui effettuarlo.

Voi che cosa ne pensate? Ne avete già acquistate alcune oppure ci state riflettendo? Fatecelo sapere con un commento.