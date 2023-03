News

Martina Pedretti | 14 Marzo 2023

TikTok

Il significato di POV

Ormai il mondo dei social ci propone sempre nuove terminologie e acronimi, di cui ogni tanto ci sfugge il significato. Se ti stai chiedendo cosa significa POV, ovvero Point Of View, ecco la spiegazione.

Il POV è il punto di vista, la prospettiva della persona che racconta la storia. Può in prima persona quando il personaggio parla della propria storia, usando io e noi, o in terza persona quando c’è un narratore esterno che si riferisce a un protagonista. Pertanto, è la prospettiva o la posizione del narratore nella storia raccontata.

Il significato si può quindi applicare sui social, in particolare su TikTok, dove ormai da tempo l’acronimo sta spopolando come neologismo. Rispetto alla traduzione classica, i POV sui social sono video in primo piano, dove il punto di vista è quello dello spettatore.

Nella didascalia infatti i creator spingono chi guarda verso il punto di vista che deve assumere in relazione al video. Ad esempio si può trovare la sigla associata a frasi come: “Sei il telefono che mi guarda mentre spengo la sveglia“, “Sei il pollo in freezer che mi sono scordato di scongelare come richiesto da mamma“.

La forza dei video POV su TikTok è quella di raccontare situazioni comuni, in cui tanti si ritrovano nella vita di tutti i giorni, e di farli immedesimare nella clip postata sul social.

POV: hai appena capito cosa significa POV.