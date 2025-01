Cosa è un account satirico su X e come funziona

News

Martina Pedretti | 16 Gennaio 2025

Twitter X

Su X siete incappati in profili con l’etichetta “account satirico”? Ecco di cosa si tratta e come funziona questa novità su Twitter

Se negli ultimi giorni su Twitter, o meglio X, avete notato una nuova dicitura sotto alcuni profili, e vi ha incuriosito, siamo qui per spiegarvi di cosa si tratta. Scopriamo quindi cos’è un account satirico e come funziona.

Su X arrivano gli account satirici

Gli account satirici su X (precedentemente Twitter) sono profili progettati per discutere, fare satira o condividere informazioni in modo umoristico o critico. Pur non richiedendo la divulgazione della vera identità del proprietario, X impone che questi account rispettino le sue norme, evitando di utilizzare informazioni false per fingere di essere qualcun altro.

Di recente, X ha annunciato un’importante novità per aumentare la trasparenza: l’introduzione di etichette visibili per distinguere chiaramente gli account parodia, commento e fan dagli altri profili.

Soprattutto la normativa si applica per quei profili che usano immagini di persone famose, ma non sono veramente loro. In questo caso l’etichetta si applica anche se l’account è un semplice profilo di una persona comune, che non si occupa principalmente di satira.

Questa misura nasce dall’esigenza di evitare fraintendimenti, dopo che in passato molti utenti – inclusi presentatori di notizie – hanno confuso post satirici per dichiarazioni autentiche di persone o organizzazioni reali.

Le nuove etichette saranno visibili sia sui profili che sui post condivisi dagli account interessati. Secondo X, questa funzionalità mira a proteggere gli utenti dalla confusione e a garantire che i contenuti satirici non siano interpretati come dichiarazioni ufficiali.

Come attivare l’etichetta di parodia

Al momento, gli utenti devono applicare l’etichetta manualmente seguendo questi passaggi:

Accedere a Impostazioni e privacy. Selezionare Il tuo account > Informazioni account. Attivare l’opzione Parodia, commento e account fan.

Le etichette, denominate “Parodia, commento e account fan” (PCF), segnalano che il profilo rappresenta un’altra entità con l’obiettivo di commentare o fare satira. Questo sistema permette agli utenti di distinguere immediatamente gli account satirici, evitando confusione o false affiliazioni.

X ha sottolineato che queste etichette diventeranno presto obbligatorie per tutti gli account che si identificano come satirici o di parodia, o che hanno come immagine profilo il volto di un personaggio famoso.