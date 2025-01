News

Martina Pedretti | 16 Gennaio 2025

Twitter X

‘Tap, hold and load in 4K’: cos’è, come funziona e cosa significa il nuovo trend virale sull’app X (ex Twitter)

Il 2025 si apre con una nuova tendenza virale sui social media, in particolare sulla piattaforma X (precedentemente nota come Twitter): “Tap, hold and load in 4K”. Questa frase sta comparendo ovunque, accompagnata da immagini condivise da vari account. Ma di cosa si tratta esattamente?

La tendenza sfrutta una funzione introdotta nel 2021 che consente agli utenti di scaricare immagini in alta risoluzione (4K) direttamente dall’app mobile di X. La procedura è semplice: basta toccare una foto, tenere premuto e scaricarla sul proprio dispositivo. Questa funzione, inizialmente poco utilizzata, ha guadagnato popolarità grazie a post virali di account che propongono immagini di celebrità in alta risoluzione, incitando gli utenti a caricarle in 4K.

La risoluzione 4K, con circa 4.000 pixel, garantisce immagini più nitide e di alta qualità. Tuttavia, per sfruttare appieno questa funzionalità, gli utenti devono attivare specifiche impostazioni sull’app. Seguendo le indicazioni di X Support, è necessario accedere alle impostazioni di “Accessibilità, Visualizzazione e Lingue”, quindi selezionare “Utilizzo dei dati” e abilitare le opzioni per immagini di alta qualità.

Nonostante l’introduzione della funzionalità risalga a qualche anno fa, è solo di recente che ha catturato l’attenzione generale, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno virale. Tutto è iniziato l’8 gennaio 2025, quando un utente di nome @DruePhoto ha pubblicato un post ironico, invitando i follower a interagire con le sue immagini in 4K. Da lì, la moda si è diffusa rapidamente, con migliaia di utenti e brand che hanno replicato il format.

Resta da vedere quanto durerà questa mania, ma una cosa è certa: per ora, “Tap, hold and load in 4K” è la cosa più virale che c’è su X.