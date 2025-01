News

Nicolo Figini | 24 Gennaio 2025

App

Esiste un’applicazione che serve per ricordare le persone che si incontrano nella propria vita. Ecco cos’è e come funziona l’app People

Siete curiosi di scoprire cos’è e come funziona l’app People, che vi aiuterà a sistemare i vostri contatti al meglio per non dimenticare nessuna persona che avete incontrato anche una sola volta.

Cos’è l’app People

Cos’è l’app People? In sostanza, viene descritta come un sostituto più avanzato del classico “Contatti“, già presente all’interno degli smartphone di tutto il mondo.

A svilupparla è stato Andrew Theis, come riporta anche il sito HD Blog, e l’obiettivo è quello di ricordare tutte le persone che si sono incontrate nella propria vita.

Tale funzione, infatti, ha senso se rivolta al mondo del lavoro. Molto spesso le persone devono incontrare moltissimi clienti con cui fare affari e questa app potrebbe essere un modo alternativo per annotare vari dettagli.

LEGGI ANCHE: Una telecamera con AI capirà se parlate al telefono alla guida o se siete senza cintura

Se non avete una buona memoria dunque l’app People fa esattamente al caso vostro perché vi permetterà di inserire dettagli utili e collegamenti a ciascuna persona. Ma come funziona?

Come funziona

Per sapere come funziona l’app People esiste un video su YouTube che vi permetterà di scoprire al meglio ogni sua caratteristica. Il punto focale, comunque, rimane quello di memorizzare un numero di telefono o una email aggiungendo dei dati personali.

Negli appositi spazi, infatti, si potrà scrivere dove è stata incontrata una determinata persona oppure qual è stato l’argomento di conversazione e ancora dettagli importanti per mantenere il rapporto instaurato.

Queste informazioni si potranno fissare nella schermata principale del proprio smartphone. Inoltre, avrete la possibilità di aggiungere anche il luogo in cui vi siete incontrati per la prima volta e anche i social media di questo nuovo individuo. Siete amici, colleghi lavoro, vi state frequentando romanticamente o avete un semplice rapporto di conoscenza? Potrete inserire anche tutto questo!

Al momento l’app People non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale sull’App Store ma potete fare richiesta per la versione Beta. Vi terremo informati sulla data di uscita.