Nicolo Figini | 23 Gennaio 2025

In Italia, precisamente in Toscana, è stata installata una telecamera AI che non la farà passare liscia a chi viola il codice stradale. Potrà notare subito se parlate al telefono mentre state guidando e se siete senza la cintura di sicurezza.

La telecamera AI sulle strade italiane

L’Italia sta diventando un Paese sempre più avanzato perché, giorno dopo giorno, si sta affidando sempre di più all‘intelligenza artificiale. Ormai questo sistema viene utilizzato in tutti gli ambiti della vita quotidiana e lavorativa, anche solo usando il proprio telefono.

In questi ultimi giorni è stato annunciato che in Italia esistono delle telecamere dotate di AI che sono in grado di beccare subito coloro che viola il codice della strada. Come riporta anche il sito HDMotori, questo tipo di macchinario è stato adottato in Toscana, nel comune di Agliana in provincia di Pistoia.

Adesso i conducenti dovranno imparare a prestare molta attenzione e quindi non dovranno più utilizzare il telefono quando si trovano dietro al volante. Inoltre, per loro saranno guai anche se si scordano di allacciarsi la cintura di sicurezza non appena si metteranno in macchina.

La telecamera con AI installata ad Agliana sarà attiva giorno e notte e sarà in grado di catturare immagini o video dei mezzi in movimento. Le immagini verranno poi analizzate dall’interfaccia e inviate alle autorità nel caso in cui venga confermata una trasgressione delle regole.

Ovviamente, la Polizia farà tutti i controlli del caso per accertarsi della veridicità delle informazioni e solo allora interverranno. Il costo per tali telecamere pare che si aggiri intorno ai 25mila euro ma non si conosce il prezzo preciso e si tratta solo di indiscrezioni. Vi aggiorneremo se ne verranno installate altre in giro per l’Italia.