Cos’è e come funziona il Ring Mouse, l’anello che si collega al proprio smartphone

News

Nicolo Figini | 31 Marzo 2025

Tutto ciò che c’è da sapere su cos’è e come funziona il Ring Mouse, l’anello tecnologico per interagire con il proprio smartphone

Andiamo alla scoperta di una nello tecnologicamente avanzato che vi permette di usare lo smartphone anche da distante. Cos’è e come funziona il Ring Mouse.

Cos’è il Ring Mouse

Avete mai pensato di essere stufi di tenere sempre in mano il vostro smartphone o il vostro tablet? Non avete voglia di alzarvi o cliccare il tasto ‘Play’ sullo schermo. Adesso arriva una novità che rivoluziona il vostro modo di utilizzare i dispositivi in vostro possesso.

Che cos’è il Ring Mouse? Si tratta di un progetto in fase di finanziamento su Kickstarter che al 31 marzo 2025, ha raccolto oltre 44mila euro. Sul sito si legge:

“Quando la tecnologia incontra la moda nasce il Ring Mouse, il mouse Bluetooth a forma di anello. Rompendo i confini sul controllo tradizionale, integra la precisione con il comfort.

Con un semplice movimento il mondo scorrerà a vostro piacimento, che sia scrollare i video, fare presentazioni o organizzare molteplici dispositivi”.

Ma come funziona questo dispositivo? Andiamo a scoprirlo un po’ più nel dettaglio.

Come funziona

Come funziona il Ring Mouse? Si tratta di un mezzo che consentirà di sfogliare articoli online, ingrandire o ridurre i PDF, riprodurre o mettere in pausa i video e avviare la registrazione del telefono.

LEGGI ANCHE: Come disattivare Meta AI da WhatsApp

L’oggetto è dotato di due tasti tasti e di un trackpad per offrire una flessibilità mai vista prima, anche se bisognerà farci un po’ la mano prima di abituarsi alle sue funzionalità.

L’autonomia è di circa 10 ore dall’ultima carica completa e la custodia promette di offrire un’ora di utilizzo con soli 5 minuti di ricarica. Dal video di presentazione si capisce anche che sarà resistente agli spruzzi d’acqua e sarà disponibile in undici misure.

I materiali saranno diversi e andranno dall‘acciaio alla lega in titanio. E per quanto riguarda il prezzo? La versione in acciaio inossidabile si aggirerà intorno ai 100 euro e al momento è possibile pre-ordinarlo a soli 55 euro. Si passa, poi, a quella in titanio a 155 euro (a partire da 73 euro).