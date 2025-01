News

Nicolo Figini | 24 Gennaio 2025

App

TrueCaller è la migliore app per riconoscere i numeri sconosciuti? Ecco cos’è e come funziona su iOS e Android

Vi state chiedendo qual è la migliore app per riconoscere i numeri sconosciuti? Per sapere a chi appartiene un numero gratis vi occorre installare TrueCaller sul vostro smartphone. Ecco cos’è e come funziona.

Cos’è l’app TrueCaller

Scopriamo subito cos’è TrueCaller e come installarlo gratis. Dovete accedere all’App Store del vostro iPhone o dispositivo Android. Il download è del tutto sicuro e gratis, di conseguenza non avete nulla da temere.

Questa applicazione, che è a pagamento solo nel caso in cui doveste sottoscrivere un abbonamento, viene usata per bloccare i numeri sconosciuti.

Potrete quindi non preoccuparvi più delle chiamate indesiderate e, se lo vorrete, cercare il numero in un secondo momento.

TrueCaller è anche disponibile online e dovrete registrarvi al sito per poterlo utilizzare.

Come funziona l’app che blocca le chiamate spam?

Ma come funziona questa app che blocca le chiamate spam? Il procedimento è davvero molto semplice e funziona, più o meno, allo stesso modo per iOS e Android.

LEGGI ANCHE: Quando esce PlayStation 6? Uscita in Italia e prezzo

Per quanto riguarda, in particolar modo, i prodotti Apple l’ultimo aggiornamento di iOS 18 ha introdotto il Live Caller ID Lookup “consentendo alle app di terze parti di avere accesso in modo sicuro ai database in modo da identificare le chiamate in entrata“.

Tale funzione può essere attivata andando sulle Impostazioni e individuando la sezione App, per poi passare a Telefono, Blocco chiamate e identificazione. Qui dovrete spuntare delle caselle per il processo di configurazione.

Ecco a voi, infine, il costo di TrueCaller se volete abbonarvi all’applicazione.

Quanto costa TrueCaller

Quanto costa l’app TrueCaller, che vi aiuterà a bloccare i numeri spam? Prima di tutto parliamo con il dire che si può scaricare e usare in maniera gratuita tramite l’App Store di Apple oppure lo Store Android.

Vi aiuterà a identificare, gratis, i numeri sconosciuti ancora prima di rispondere. In tal modo ve li indicherà come indesiderati e potrete non alzare la cornetta.

Per fare tutto ciò, ad ogni modo, sarà necessario consentire la condivisione di alcuni dati personali, come riporta anche il sito di Salvatore Aranzulla. Questi saranno inseriti nel database dell’applicazione e visibili sul proprio profilo pubblico. Tuttavia, in qualsiasi momento si può scegliere di eliminarla e chiedere la rimozioni del proprio numero.

Il costo di TrueCaller, nel caso in cui voleste accedere alla versione Premium è di 3,99 euro al mese con tre giorni di prova gratuita oppure 25,99 euro all’anno con 7 giorni di prova gratuita.

Se però avete intenzione di scegliere l’abbonamento Gold dovrete essere pronti ad affrontare un costo più alto. Il prezzo infatti sale a 199,99 euro all’anno.