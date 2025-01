News

Nicolo Figini | 21 Gennaio 2025

PlayStation

Quando esce la PlayStation 6 tanto attesa dai giocatori di tutto il mondo? Andiamo a scoprire quante più news possibili sulla data di uscita, il prezzo e molto altro ancora.

Quando esce? Uscita in Italia

Quando esce la PlayStation 6? La data di uscita in Italia ancora non è chiara perché, probabilmente, ci vorrà diverso tempo prima che venga ultimata e distribuita sul mercato globale.

Se vi state chiedendo qual è l’ultima PlayStation uscita la risposta è la ‘5 Pro‘. Questa è stata resa disponibile del novembre del 2024 ma il modello baso è uscito nel 2020.

Si vocifera, secondo quanto riporta anche il sito HDBlog, che il lancio potrebbe essere previsto per il 2027. Aggiorneremo questo contributo con tutti i dettagli futuri.

Ora che abbiamo visto quando uscirà la PlayStation 6 possiamo passare al suo costo.

PlayStation 6 prezzo

Quanto costerà la PlayStation 6? Il prezzo rimane per il momento sconosciuto e non abbiamo idea del costo effettivo.

Tuttavia, i fan hanno potuto fare alcuni calcoli matematici in base alla vendita del precedente modello, la PS5 Pro, su Amazon e sui siti ufficiali.

Al momento del lancio, infatti, quest’ultima è stata messa sul mercato al costo di 800 euro. Una situazione simile potrebbe crearsi anche quando uscirà la PS6.

Il prezzo potrebbe salire ancora di più? Questa informazione non è data saperla e dovremo attendere ancora diverso tempo prima di poter scoprire cosa accadrà.

PlayStation 6 caratteristiche

Tutto il mondo è in attesa della PlayStation 6 e di scoprire quali saranno le sue caratteristiche principali. Mancano ancora delle foto e delle immagini ufficiali, nel 2025, per quanto riguarda il design definitivo.

Tuttavia, nel mese di gennaio sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni sul processore della PS6 il quale dovrebbe proporre la tecnologia 3D V-Cache targata AMD.

In sostanza, “il SOC sarebbe un Zen6 appartenente a una nuova generazione di CPU AMD basata su N3E“, come riporta anche il sito VgMag.

Questa tecnologia dovrebbe garantire una maggiore velocità computazionale e prestazioni di gioco più importanti rispetto alle console precedenti.

Non abbiamo conferme, di conseguenza dobbiamo prendere tutto ciò con le pinze.

Giochi

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, purtroppo, non abbiamo ancora nessuna informazione in merito ai giochi che verranno resi disponibili per la PlayStation 6.

Sicuramente nei mesi che separeranno il pubblico dall’uscita verranno rilasciate molti più dettagli in merito. Come sempre, noi vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso.