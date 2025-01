News

Martina Pedretti | 9 Gennaio 2025

TikTok

Cos’è Lemon8, l’ proprietà di ByteDance, la stessa azienda che gestisce TikTok e su cui stanno migrando gli utenti USA in vista del divieto

Negli ultimi tempi si è parlato molto di Lemon8, un’app che sta rapidamente guadagnando popolarità tra i creatori di contenuti, soprattutto negli USA, dove TikTok rischia il divieto a causa delle crescenti tensioni tra ByteDance e il governo americano.

Lemon8 è stata lanciata nel 2023 negli USA, dopo aver debuttato nei mercati asiatici. Il social è un incrocio tra TikTok, Instagram e Pinterest per il suo mix di brevi video creativi e post visivamente accattivanti.

La preoccupazione per un possibile ban di TikTok negli USA ha spinto molti influencer a promuovere Lemon8 come la nuova piattaforma su cui migrare.

L’app, come TikTok, è di proprietà della cinese ByteDance, azienda che controlla anche altre app popolari come CapCut e Hypic. Sebbene ByteDance non abbia fornito cifre ufficiali sul numero di utenti, secondo i dati di Sensor Tower, Lemon8 ha registrato un balzo del 150% nei download globali a dicembre 2024, con il 70% proveniente dagli USA.

Lemon8 punta su un’interfaccia intuitiva che combina le caratteristiche principali di TikTok e Instagram. Il feed dell’app include una sezione “Following”, per vedere i contenuti dei creatori seguiti, e una sezione “For You”, dove vengono consigliati post basati sugli interessi degli utenti. Oltre ai video brevi, il social offre categorie dedicate come benessere, relazioni e cura della pelle. L’obiettivo è quello di attrarre una nicchia di utenti interessati a contenuti visivamente curati e di lifestyle.

Nonostante la crescente popolarità di Lemon8, il futuro di TikTok negli USA è tutt’altro che certo. La legge federale che mira a vietare TikTok prevede restrizioni generali per tutte le piattaforme di proprietà di ByteDance, il che potrebbe includere anche Lemon8 e CapCut. Nel frattempo, ByteDance continua a incentivare l’uso di Lemon8. I creator infatti possono accedere con lo stesso account di TikTok e promuovendo attivamente l’app con campagne sponsorizzate.

Con l’incertezza sul futuro di TikTok, Lemon8 potrebbe rappresentare la prossima grande piattaforma di riferimento. Resta però da vedere se riuscirà a resistere alle pressioni normative.