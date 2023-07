News

Martina Pedretti | 24 Luglio 2023

App

Se quando vai al cinema ti capita di dover andare in bagno ma non vuoi perderti momenti salienti del film, c’è l’app RunPee

RunPee è l’app che ti consiglia quando scappare in bagno al cinema

Al cinema è arrivato Barbie, ma presto debutterà anche Oppenheimer, che dura ben tre ore. Quando al cinema ci lasciamo trasportare troppo dalle allettanti offerte dei menù pop corn con bibita gigante, rischiamo di incorrere in un’impellente necessità di andare in bagno, dovendo uscrie dalla sala e perdendoci inevitabilmente qualche minuto del film. Per questo esiste l’app RunPee.

Ci siamo passati tutti: gli impulsi della vescica nei momenti meno appropriati come un film che attendiamo da tempo sono decisamente fastidiosi. Fortunatamente, esiste un’app che mira a rendere questa situazione un ricordo del passato.

L’app RunPee permette ai frequentatori di cinema di andare in bagno quando serve, suggerendo il momento migliore in cui allontanarsi dalla sala. Invece di rischiare di perdere momenti epici, si potrà andare in bagno senza problemi.

Dal sito web, l’app RunPee è descritta come “L’app che ti dice il momento migliore per correre e fare pipì durante un film senza perdere le scene migliori, oltre a molto altro ancora“. Ecco come funziona:

Dopo aver scaricato l’app dall’App Store, bisogna aprirla. Per prima cosa si verrà accolto da una schermata con un messaggio che recita “Si prega di considerare gli altri quando si utilizza questa app durante un film“. Poco dopo si apre l’elenco dei film con i rispettivi momenti consigliati per la fuga al bagno.

Dopo aver selezionato un film dall’elenco, appariranno alcune informazioni di base come un voto generale del film, l’elenco del cast e della troupe e se durante o dopo i titoli di coda viene mostrato o meno qualcosa di rilevante.

In questa pagina ci sarà anche una voce che suggerisce il momento ideale preciso per fare una pausa pipì. Per Titanic in particolare, il creatore di RunPee, Dan Gardner suggerisce di andare in bagno per quattro minuti al minuto 56. Questo è un momento in cui non accade nulla di cruciale, e quindi è perfetto per andare in bagno.

L’app include anche un timer, da avviare in sala quando inizia il film, e che vibrerà prima di ogni tempo di pipì suggerito. Così saprai, in modo delicato e senza infastidire la visione a qualcuno, quando puoi scappare in bagno se ti serve.

RunPee inoltre fornisce un riassunto del momento che ci si potrebbe perdere se si decide di uscire momentaneamente dalla sala, senza così perdere il filo del film.

L’app RunPee è attualmente disponibile su App Store e su Google Play Store.