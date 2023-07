HowTo

Martina Pedretti | 17 Luglio 2023

Google

Su Google si può attivare un nuovo easter egg dedicato al film Barbie con Margot Robbie: ecco come fare da PC, su iOS e Android

Un nuovo easter egg per Barbie è stato introdotto sulla pagina di Ricerca Google. In tutto il mondo presto arriverà il film con Margot Robbie e il motore di ricerca ha deciso di celebrarla. Ma come si attiva l’easter egg di Barbie?

Come funziona l’easter egg di Google Barbie

Per attivare l’easter egg di Google è necessario entrare a Google o cliccare sulla barra di ricerca widget, e scrivere “Barbie film” o “Barbie movie“. Così facendo sullo schermo apparirà una cascata di coriandoli rosa. Il divertente scherzetto si attiva anche digitando il nome della regista Greta Gerwig o dei due attori protagonisti, Margot Robbie e Ryan Gosling. Questo easter egg di Google sembra funzionare sia da smartphone, che da browser, sia su Android che su iOS.

L’easter egg di Barbie

Negli anni Google ci ha regalato tanti easter egg simili, a tema Marvel, Friends, Il mago di Oz, per la sonda DART, per Velma e per House of the Dragon. Più recentemente ha debuttato anche quello dedicato a The Last of Us.

Il fenomeno Barbie

Il 20 agosto 2023 arriva al cinema il film Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling. La pellicola è una delle più attese dell’anno, ed è pronta a conquistare il pubblico, che non vede l’ora di poter correre in sala per scoprire le meraviglie che lo attendono.

La trama racconta: Barbie, che vive a BarbieLand, viene cacciata dal paese perché non è una bambola dall’aspetto perfetto. Senza un posto dove andare, parte per il mondo umano e cerca la vera felicità.